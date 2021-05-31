Наприкінці травня в Україні були помітні валютні коливання. Так, долар і євро то дорожчали кілька днів поспіль, то навпаки падали в ціні.

Зокрема, 28 травня курс долара здешевшав до 27,52 грн, а євро – до 33,56 грн. В останній день травня гривня суттєво зміцнилася до іноземних валют. Американський долар здешевшав до 27,50 грн. Євро також дещо втратило свої позиції та коштувало 33,38 грн замість 33,56 грн напередодні.

Водночас економіст Олександр Хмелевський у коментарі Фактам ICTV говорить, що курс гривні у червні буде стабільним. Згідно з його прогнозом, долар коштуватиме в межах 27,35-28 грн, а євро – в межах 33-35 грн.

Також експерт додає, що валютні резерви Нацбанку залишаються на високому рівні (близько $28 млрд). Але водночас відбувається відтік інвестицій та зростає дефіцит зовнішньої торгівлі.

Проте, за словами Олександра Хмелевського, у червні ці негативні тенденції поки що не позначаться на курсі гривні. Хоча вже у серпні девальвація гривні може відновитися.

Що буде з курсом долара до кінця 2021

До кінця 2021 року курс долара в Україні підвищиться до позначки 29,5 грн/$, а за три роки коштуватиме вже 31 грн.

Такий прогноз озвучило агентство S&P Global Ratings. Зокрема, аналітики вважають, що на кінець 2022-го американська валюта зросте до 30 грн, на кінець 2023 року становитиме 30,5 грн і на кінець 2024-го сягне позначки 31 грн.