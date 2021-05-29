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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Юлія Захарченко |

Экономика Украины начала восстанавливаться после Covid-кризиса — Шмыгаль

денис шмигаль

За первые четыре месяца 2021 года правительство Украины зафиксировало положительные тренды, которые свидетельствуют о том, что украинская экономика начала восстанавливаться после кризиса, вызванного коронавирусом.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению политика, правительство государства в 2021 году должно заложить надежный фундамент, чтобы украинская экономика росла опережающими темпами в последующие годы.

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Шмыгаль отметил, что в апреле рост промышленности ускорился до 13% (по сравнению с 2020 годом). Также правительство зафиксировало улучшение потребительских настроений среди украинцев — розничная торговля выросла на 14% (по сравнению с 2020 годом).

Средняя заработная плата граждан за апрель была на 30% выше, чем за этот же период в 2020 году. В то же время вырос экспорт украинской продукции на почти 20% за четыре месяца 2021 года.

Закон о противодействии коррупции

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю подготовить изменения в закон Украины о предотвращении коррупции.

Вскоре документ вынесут на рассмотрение народных депутатов Верховной Рады. В частности, глава государства предлагает указать четкие сроки, в течение которых государственные служащие должны прекратить предпринимательскую деятельность.

Фото: Правительственный портал

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