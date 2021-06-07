Закон об олигархах: все плюсы и минусы документа

2 июня на сайте президента Владимира Зеленского появилась информация о внесении на рассмотрение Верховной Рады законопроекта о предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с олигархами.

3 июня на сайте парламента появился полный текст законопроекта №5599. Он должен стать первым шагом на пути к невозможности влияния крупного бизнеса на политическую ситуацию в стране.

В то же время он создает риски для обращения в Конституционный суд и Европейский суд по правам человека.

Факты ICTV рассказывают, что предусматривает закон об олигархах и что о нем думают юристы.

Кто такой олигарх

Фактически целью президентского законопроекта является определение понятия олигарх и создание их реестра. Согласно документу, он будет доступен для ознакомления всем желающим на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

Чтобы лицо считалась олигархом, оно должно соответствовать хотя бы трем из четырех следующих признаков:

иметь значительное влияние на СМИ;

являться собственником организации, занимающей монопольное положение на товарном рынке или рынке природных ресурсов и поддерживающей такой статус в течение последнего года;

являться участником политической жизни страны;

стоимость его активов (включая те, где он является бенефициаром) должна превышать 1 млн прожиточных минимумов.

Влияние на СМИ

Отдельно в законе расписаны понятия влияния на СМИ и участия в политической жизни.

С влиянием на СМИ все более или менее понятно. Если человек является их бенефициаром или контроллером, он будет считаться имеющим влияние на средства массовой информации.

Читайте Зеленский хочет вынести на референдум вопрос о статусе олигархов

Кроме того, этот пункт будет действительным, если потенциальный олигарх передал СМИ в собственность человека, не имеющего безупречной деловой репутации. Однако об этом чуть позже.

Член Ассоциации юристов Украины Александр Ягодка считает, что этот закон, кроме прочего, – попытка контролировать СМИ.

— Не стоит также снимать вопрос о желании властей контролировать СМИ, поскольку целью законопроекта является, в частности, ограничение чрезмерного влияния олигархов в политическом и общественном поле, что может угрожать национальной безопасности… Понятия о влиянии на политику и СМИ, содержащиеся в законопроекте, не имеют четких критериев, а потому носят оценочный характер. Поэтому упомянутые законодательные изменения вполне вероятно могут стать манипулятивным инструментом в битве между различными олигархическими группами, считает эксперт.

Влияние на политику

Участие в политической жизни более размыто. В первый пункт будут попадать госслужащие (президент, народные депутаты, члены Кабмина и их заместители, главы СБУ, НБУ, генпрокурор, руководители других центральных органов исполнительной власти и т. п.).

Также будут считаться участниками политической жизни люди на руководящих должностях политических партий и лица, которые финансировали непосредственно их или митинги с политическими требованиями.

Однако второй пункт говорит о том, что также участниками политической жизни будут считаться лица, связанные с лицами в первом пункте.

Юрист Иван Либерман считает, что сейчас в законопроекте нет четкого содержания, и он носит афишно-знаменную форму. То есть является попыткой показать, что идет борьба.

Реестр составит президент

Решение о внесении лиц в реестр олигархов или исключении из него будет принимать исключительно СНБО. Однако это не его прямая функция, говорят эксперты.

— Следующий вопрос, на который надо обратить внимание, – это возможные новые полномочия, непредусмотренные Конституцией Украины. Решение об отнесении лица к олигархам будет принимать СНБО (орган, который формируется главой государства). Соответственно решения будут утверждаться указами президента, поэтому фактически именно глава государства будет решать, кого относить к олигархам, а кого нет. Таким образом, в погоне за властью это позволит избавляться от неугодных политических оппонентов и продвигать кандидатов, которые выгодны власти, – объясняет Ягодка.

Не без позитива

Не стоит забывать, что этот законопроект предлагают в качестве временной меры. Кроме того, что он будет действовать 10 лет, министр юстиции Денис Малюська уже заявил о том, что за время действия закона, если его примут, будут готовить и другие механизмы для уменьшения влияния крупных бизнесов.

Речь идет о таких вещах, как ужесточение антимонопольного законодательства, антитрастовые инициативы и тому подобное.

Либерман считает, что идея с принятием дополнительных законов правильная, ведь изменения в законодательную базу – нормальная практика.

По его мнению, даже само решение о вынесении на рассмотрение законопроекта об олигархах в Верховную Раду является свидетельством позитивных сдвигов в Украине.

— Серьезный положительный момент в том, что если этот закон выстоит в судах, на общенациональном уровне появится определение олигарха. Это понятие будет юридически определенным. Кроме того, законопроект отвечает сегодняшним потребностям Украины. У людей есть запрос на справедливость, — говорит Либерман.

Также законодательная инициатива президента может способствовать структурированию социального лифта, считает юрист. Что также является позитивом для нашего государства.

Ограничения для олигархов

Конечно, не обойдется и без запретов. На первых этапах ограничения для олигархов будут незначительными:

запрет осуществлять взносы в политические партии;

запрет на покупку объектов так называемой большой приватизации.

Кроме того им необходимо будет подавать открытые декларации об имущественном состоянии, как это сейчас делают должностные лица.

Еще одной изюминкой являются ограничения для людей, которые общаются с олигархами или хотят выкупить у них бизнес, например – стать бенефициарами определенного СМИ.

Согласно законопроекту публичные служащие или их представители должны подавать декларацию о контактах с олигархом не позднее следующего дня после того, как они общались с ним.

Исключением будут мероприятия государственной власти, транслируемые вживую, а также судебные заседания.

Однако юрист Ростислав Кравец видит в этом пункте ряд ситуаций, которые забыли уточнить.

— Например, с олигархом встретились за рубежом, у публичного служащего нет доступа к интернету – как подать декларацию? Или олигарх поздоровался на улице – нужна ли в таком случае декларация? В документе указано, что лицо со статусом олигарха должно сообщать об этом факте государственным служащим. А если оно этого не сделало, что в таком случае? Нужно ли привлекать кого-то к ответственности? – рассуждает юрист.

Проблемой юристы называют и лиц с безупречной деловой репутацией. Кроме того, что они не должны отвечать ни одному из критериев олигарха, они должны также:

не иметь судимости;

не находиться под санкциями Украины или других стран (кроме санкций государств, ведущих войну против Украины) в течение последних трех лет;

не пребывать в списке лиц, связанных с террористической деятельностью в течение последних 10 лет;

не быть лишенными права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью согласно решению суда;

не иметь налоговой задолженности в размере более 100 минимальных месячных зарплат;

не иметь намерения (и не приобрести) СМИ по цене, значительно ниже рыночной или за средства, источник происхождения которых документально не подтвержден;

существенно и/или систематически не нарушать ряд законов.

Проблемы с международным правом

По мнению Кравца, закон в его нынешнем виде, нарушает Конституцию Украины и Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Юрист говорит, что его можно рассматривать как препятствующий крупным бизнесменам воплощать в жизнь свои планы, которые не касаются политики или монополии на рынке.

Кроме того в законе прописана ответственность, не определенная ни одним из нормативных актов.

— Я считаю, что Конституционный суд признает его (законопроект об олигархах, – Ред.) неконституционным, когда тот попадет на рассмотрение. Но если его и примут к тому времени, и будут выполнять, то отдельные лица смогут обжаловать свои увольнения или привлечения к ответственности в Европейском суде по правам человека, – объясняет Кравец.

А Либерман подчеркивает, что этот законопроект содержит еще и положения, которые напрямую противоречат Основному закону.

В частности, речь идет о ст. 24, которая говорит о равенстве граждан перед законом.

— Этот законопроект напрямую противоречит 24-й статье Конституции Украины, в которой отмечается, что никто не может быть дискредитирован по национальному, религиозному, имущественному признаку и т. д., – объясняет юрист.

Либерман также соглашается с тем, что в худшем случае лица, которые попадут под его действие, могут подавать иски в ЕСПЧ. А Ягодка отмечает, что множество норм законопроекта можно легко обжаловать в ЕСПЧ.

Следовательно, над этим документом придется либо еще очень долго и упорно работать прежде чем его принимать, либо же вообще отказаться от этой идеи.