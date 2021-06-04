Зеленский хочет вынести на референдум вопрос о статусе олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вынести на всеукраинский референдум вопрос о статусе олигархов в Украине.

Так, глава государства хочет не допустить так называемых договорняков олигархов с народными депутатами в стране.

— Вопрос о статусе олигархов будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым. А для кого-то, возможно, уже последним, — отметил он.

Как отметил действующий президент, законопроект об олигархах только создает фундамент для борьбы с ними в Украине.

— Спасибо всем критикам закона. Ваши замечания ценны. Вы много лет работаете с олигархами, или на них, или под ними, следовательно, точно знаете все недостатки закона, будучи “глубоко в материале”, — заявил Зеленский.

По его словам, соответствующий проект закона провозглашает, что в стране есть олигархи, которые влияют на политику, но этого больше не будет.

Законопроект об олигархах

Накануне Владимир Зеленский поручил заняться подготовкой законопроекта об олигархах СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету.

Позже на пресс-конференции он заявил, что новый законопроект не будет “тупиком” для олигархов, поскольку будет предусматривать временные рамки, когда им можно будет изменить структуру бизнеса и согласовать свою деятельность с законами.