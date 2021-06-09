Закон об олигархах более трети украинцев считают популистским – опрос

Законопроект президента Владимира Зеленского о предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с олигархами (№5599), считают популистским шагом для повышения собственного рейтинга 35,7% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований Socis 28 мая-3 июня.

Еще 20,1% респондентов воспринимают инициативу главы государства как искреннее стремление к справедливости и 11,4% — как шаг, который позволит Украине стать успешной.

В то же время 12,9% украинцев полагают, что это попытка Зеленского и его окружения перераспределить собственность и самим стать олигархами, еще 8,8% – это намерение взять под свой контроль телеканалы.

То есть в целом 57,4% опрошенных воспринимают инициативу президента негативно.

По данным опроса, 4,7% украинцев дали другой ответ и 17,9% затруднились с ответом.

Центр социальных и маркетинговых исследований Socis 28 мая-3 июня провел исследование методом телефонного интервью Сати (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов.

В целом опрошено 2 тыс. респондентов старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки +/-2,4%.

Закон об олигархах

2 июня президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с олигархами (№5599).

На следующий день на сайте парламента появился полный текст документа, который должен стать первым шагом на пути к невозможности влияния крупного бизнеса на политическую ситуацию в стране.

Закон предусматривает, что лица, которые будут подпадать под определение “олигарх”, будут внесены в специальный реестр.

Истчоник: Socis