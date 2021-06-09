Закон об олигархах более трети украинцев считают популистским – опрос

Законопроект президента Владимира Зеленского о предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с олигархами (№5599), считают популистским шагом для повышения собственного рейтинга 35,7% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований Socis 28 мая-3 июня.
Еще 20,1% респондентов воспринимают инициативу главы государства как искреннее стремление к справедливости и 11,4% — как шаг, который позволит Украине стать успешной.
В то же время 12,9% украинцев полагают, что это попытка Зеленского и его окружения перераспределить собственность и самим стать олигархами, еще 8,8% – это намерение взять под свой контроль телеканалы.
То есть в целом 57,4% опрошенных воспринимают инициативу президента негативно.
По данным опроса, 4,7% украинцев дали другой ответ и 17,9% затруднились с ответом.
Центр социальных и маркетинговых исследований Socis 28 мая-3 июня провел исследование методом телефонного интервью Сати (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов.
В целом опрошено 2 тыс. респондентов старше 18 лет.
Статистическая погрешность выборки +/-2,4%.
Закон об олигархах
2 июня президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с олигархами (№5599).
На следующий день на сайте парламента появился полный текст документа, который должен стать первым шагом на пути к невозможности влияния крупного бизнеса на политическую ситуацию в стране.
Закон предусматривает, что лица, которые будут подпадать под определение “олигарх”, будут внесены в специальный реестр.
Истчоник: Socis