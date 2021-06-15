Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5153 об амнистии капиталов — одноразовом декларировании денежных активов и доходов физических лиц для их легализации.

За соответствующее решение проголосовали 243 народных депутата.

Принятый закон разрешит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои настоящие доходы, избежав при этом наказания. Документ предлагает с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года провести одноразовое добровольное декларирование активов физических лиц, которые появились в их собственности до 1 января 2021 года, но за них не были уплачены налоги.

Также нужно будет оплатить одноразовый сбор в размере:

5% по активам, размещенных на счетах украинских банков;

9% для активов, размещенных за границей;

2,5% по стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года.

Декларацию будут подавать исключительно в электронной форме. Ожидается, что принятый закон будет способствовать детенизации экономики.

Добровольное декларирование валюты

3 июня Верховная Рада приняла закон №5155 о внесении изменений в закон о валютных операциях.

Он предусматривает, что с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года состоится одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц, которые были приобретены до 1 января 2021 года, но из которых не были уплачены налоги.