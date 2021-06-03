Кабмин подал в Верховную Раду законопроект №5600 О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений. Он предусматривает повышение ряда налогов.

Авторы законопроекта хотят пересмотреть ставки акцизного налога, экологического налога и рентной платы.

В частности, предлагается увеличить акциз на пиво с 2,78 грн за 1 литр пива в 59,82 грн за 1 литр 100% спирта, проиндексировать акцизный налог на алкогольные напитки, а также на 14,5% повысить ставку ренты за пользование недрами и проиндексировать экологический налог, увеличив вдвое ставки за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты с постепенным увеличением в 10 раз до 2029 года.

Кроме того, документ предполагает увеличение налога на доходы физлиц от продажи третьего и последующих объектов недвижимого имущества с 5% до 18%.

Также правительство предлагает в случае неуплаты налогового долга более 1 млн в течение 30 дней после получения налогового требования разрешить Государственной налоговой службе обращаться в суд с запретом выезда руководителю за границу до момента уплаты налогов.

В Минфине отметили, что законопроектом устанавливается ограничение для бюджетного возмещения НДС для плательщиков-посредников, если приобретенные или импортируемые товары в дальнейшем будут поставляться на таможенной территории Украины.

Такие нововведения прежде всего направлены на улучшение администрирования и противодействие так называемым скруткам.

Также в министерстве добавляют, что принятие и реализация положений законопроекта будет способствовать дополнительным поступлениям в бюджеты в размере около 50 млрд грн в расчете на год.

Бюджетная декларация

1 июня правительство приняло бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. В ней определены основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере и показатели их достижения.

Также документ является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022. Прежде всего усилия правительства будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности и стимулирование экономики.