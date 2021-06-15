Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект №5153 про амністію капіталів – одноразове декларування грошових статків та доходів фізичних осіб для їхньої легалізації.

За відповідне рішення проголосували 243 народних депутати.

Ухвалений закон дозволить громадянам, які ухилялися від сплати податків, відкрити свої справжні доходи, уникнувши при цьому покарання. Документ пропонує з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб, які з’явилися у їхній власності до 1 січня 2021 року, але за них не були сплачені податки.

Також потрібно буде сплатити одноразовий збір у розмірі:

5% щодо активів, розміщених на рахунках українських банків;

9% для активів, розміщених за кордоном;

2,5% щодо вартості держоблігацій, придбаних у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року.

Декларацію подаватимуть винятково в електронному формі. Очікується, що ухвалений закон сприятиме детінізації економіки.

Депутати 252 голосами також ухвалили за основу похідний від нього законопроект щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету №5154, а також у другому читанні і в цілому – №5156 (за – 257 голосів).

Добровільне декларування валюти

3 червня Верховна Рада ухвалила закон №5155 про внесення змін до закону про валютні операції.

Він передбачає, що з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року відбудеться одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб, які були набуті до 1 січня 2021 року, але з яких не були сплачені податки.