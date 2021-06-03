3 июня на заседании Верховной Рады депутаты приняли закон №5155 О внесении изменений в закон Украины О валюте и валютных операциях для стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан.

Документом предусмотрено, что с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года состоится одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц, которые были приобретены до 1 января 2021 года, но с которых не были уплачены налоги.

К субъектам декларирования не будет применяться ответственность, предусмотренная законодательством Украины, которая действовала на день совершения нарушений.

Таким образом закон приводит в норму вопросы в области валютного регулирования.

Национальному банку Украины поручено в течение двух месяцев со дня вступления в силу закона привести свои нормативно-правовые акты в соответствие.

Законопроект о налоговой амнистии

30 марта Верховная Рада 245 голосами поддержала в первом чтении законопроект №5153 о налоговой амнистии.

Согласно документу, украинцы, которые уклонялись от уплаты налогов, могут раскрыть свое настоящее имущество, доходы и избежать наказания.

Ряд законопроектов о налоговой амнистии зарегистрировал в Верховной Раде Владимир Зеленский 25 февраля.

Предлагается внести изменения в Налоговый, Бюджетный, Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, а также в другие законодательные документы.