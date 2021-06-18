Приватизация спиртзаводов принесет больше 3 млрд грн — эксперт

Демонополизация спиртовой отрасли и приватизация спиртовых заводов, реализуемая Фондом государственного имущества Украины, позволит пополнить госбюджет на сумму более 3 млрд грн, а также обеспечит развитие спиртовой индустрии.

Об этом заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский. По его мнению, долгое время работа спиртовой отрасли оставалась неудовлетворительной.

Для рынка спирта была характерна коррупция, высокая доля теневого рынка — 55% в 2019 году. До недавнего времени в мире оставалось только две страны с государственной монополией на изготовление спирта — Украина и Беларусь.

Ситуация начала меняться вместе с активным стартом программы приватизации госпредприятий, которую реализует Фонд госимущества. Приватизация позволяет привлекать инвестиции, способствует развитию бизнеса и экономики.

— Демонополизация спиртовой отрасли — показательный пример такого подхода. Старт реформы был еще в 2019 году, программа реализовалась под эгидой Фонда государственного имущества, который отвечает за проведение приватизационных аукционов, и ГП Укрспирт. Уже можно сказать, что рынок получил серьезный стимул для роста и развития, государство — адекватную денежную компенсацию и рост налоговых поступлений, а потребитель — качественный финальный продукт. Начиная с прошлого года, только за имущество 25 неработающих заводов ГП Укрспирт государство выручило около 1,5 млрд грн. Есть все основания предполагать, что сумма поступлений от выставленных на продажу спиртзаводов будет расти, — отметил эксперт.

Для начала производства спирта до 1 июля 2021 года частному инвестору необходимо купить завод на аукционе, после этой даты также появится возможность строительства и введения новых предприятий в эксплуатацию.

— Всего же в ходе демонополизации спиртовой отрасли Фонд госимущества планирует пополнить госбюджет суммой более 3 млрд грн. При этом будет создан надежный фундамент для полноценной реанимации спиртовой индустрии, — резюмировал эксперт.

Помимо этого, до 1 июля 2024 года действуют ограничения на импорт спирта в Украину — этот шаг направлен на защиту бизнеса инвесторов в спиртовую отрасль.