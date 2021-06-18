Приватизація спиртзаводів принесе понад 3 млрд грн – експерт

Демонополізація спиртової галузі та приватизація спиртових заводів, що реалізується Фондом державного майна України, дозволить поповнити держбюджет на суму понад 3 млрд грн, а також забезпечить розвиток спиртової промисловості.

Про це заявив економічний експерт Віктор Скаршевський. На його думку, довгий час робота спиртової галузі залишалася незадовільною.

Для ринку спирту була характерна корупція, висока частка тіньового ринку – 55% у 2019 році. До недавнього часу у світі залишалося лише дві країни з державною монополією на виготовлення спирту – Україна та Білорусь.

Ситуація почала змінюватися разом із активним стартом програми приватизації держпідприємств, яку реалізує Фонд держмайна. Приватизація дозволяє залучати інвестиції, сприяє розвитку бізнесу та економіки.

– Демонополізація спиртової галузі – показовий приклад такого підходу. Старт реформи був ще у 2019 році, програма реалізувалася під егідою Фонду державного майна, який відповідає за проведення приватизаційних аукціонів, і ДП Укрспирт. Уже можна сказати, що ринок отримав серйозний стимул для зростання та розвитку, держава – адекватну грошову компенсацію та зростання податкових надходжень, а споживач – якісний фінальний продукт. Починаючи з минулого року, лише за майно 25 заводів ДП ​​Укрспирт, що не працюють, держава отримала близько 1,5 млрд грн. Є всі підстави припускати, що сума надходжень від виставлених на продаж спиртзаводів зростатиме, – зазначив експерт.

Для початку виробництва спирту до 1 липня 2021 року приватному інвестору необхідно купити завод на аукціоні, після цієї дати також з’явиться можливість будівництва та введення нових підприємств в експлуатацію.

– Всього ж під час демонополізації спиртової галузі Фонд держмайна планує поповнити держбюджет сумою понад 3 млрд грн. Водночас буде створено надійний фундамент для повноцінної реанімації спиртової промисловості, – резюмував експерт.

Крім цього, до 1 липня 2024 року діють обмеження на імпорт спирту в Україні – цей крок спрямований на захист бізнесу інвесторів у спиртову галузь.