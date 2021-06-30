В бензин будут добавлять биотопливо: Рада приняла закон за основу

С 1 мая 2021 года автобензин в Украине обязательно будет содержать биотопливо. Это не касается бензинов с октановым числом 98 и выше и горючего для нужд Минобороны и Госрезерва. Народные депутаты 293 голосами приняли соответствующий законопроект №3356-д в первом чтении и за основу.

Они предусматривают внесение изменений в законы — Об альтернативных видах топлива и Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.

Документ является важным для экологии и развития аграрного сектора.

Согласно закону, доля биотоплива в бензине должна составлять не менее 5% (±0,5%).

Предлагается также ввести учет содержания жидкого биотоплива (биокомпонентов) в топливе моторном и топливе моторном альтернативном на рынке нефтепродуктов.

В случае принятия закона в целом предприятия, которые занимаются производством, импортом или торговлей бензином, должны раз в год предоставлять администратору учета информацию о фактическом содержание биокомпонентов.