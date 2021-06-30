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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

У бензин додаватимуть біопальне: Рада ухвалила закон за основу

Бензин

З 1 травня 2022 року автобензин в Україні обов’язково міститиме біопальне. Це не стосується бензинів з октановим числом 98 і вище та пального для потреб Міноборони та Держрезерву. Народні депутати 293 голосами ухвалили відповідний законопроект №3356-д у першому читанні та за основу.

Передбачається внесення змін у закони: Про альтернативні види палива та Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Документ є важливим для екології та розвитку аграрного сектора.

Згідно із законом, частка біопального у бензині має становити не менш 5% (±0,5%).

Пропонується також ввести облік вмісту рідкого біопалива (біокомпонентів) у паливі моторному і паливі моторному альтернативному на ринку нафтопродуктів.

У разі ухвалення закону в цілому підприємства, які займаються виробництвом, імпортом чи торгівлею бензином, повинні раз на рік надавати адміністратору обліку інформацію про фактичний вміст біокомпонентів.

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Фото: Dreamstime

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