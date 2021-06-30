Владелец участка, который планирует продать его в связи с запуском рынка земли в Украине с 1 июля, обязан иметь кадастровый номер надела, право собственности и выписку из Госреестра прав собственности в бумажном или электронном виде.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в соцсети выложил весь список документов, необходимых для продажи земли.

Прежде всего – это кадастровый номер участка. Его нужно проверить на кадастровой карте Украины на сайте http://surl.li/ydva. В случае отсутствия информации владелец земли должен обратиться к разработчику документации по землеустройству для установления или восстановления границ участка в натуре и зарегистрировать его в Государственном земельном кадастре.

Следующий шаг – это регистрация права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, если это не сделали раньше. Для этого нужно обратиться в исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, к нотариусу или в центр предоставления админуслуг.

Какие документы необходимо предоставить:

выписку из Государственного земельного кадастра;

оригинал и копию паспорта и идентификационного номера;

квитанцию об уплате административного сбора;

подтверждение права собственности (государственный акт на право собственности на землю, договоры купли-продажи, дарения, мены, решение суда, свидетельство о праве на наследство).

После регистрации владелец участка получает бумажную или электронную выписку из Госреестра прав на недвижимое имущество.

Лещенко отметил, что регистрация права собственности в Госреестре и указанный пакет документов помогут избежать многих рисков во время продажи земельного участка.

Что изменится с 1 июля 2021

С июля 2021-го до 1 января 2024 года любой гражданин Украины сможет продать свой земельный пай, но только физическому лицу. То есть во время первого этапа реформы купить землю сможет мелкий, исключительно украинский фермер, и не более 100 га в одни руки.

С 2024-го землю смогут покупать и юридические лица, то есть агрокомпании, а максимальный объем земель увеличится до 10 тыс. га.

Источник: Роман Лещенко