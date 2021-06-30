Власник ділянки, який планує продати її у зв’язку із запуском ринку землі в Україні з 1 липня, зобов’язаний мати кадастровий номер наділу, право власності та виписку з Держреєстру прав власності в паперовому або електронному вигляді.

Міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко в соцмережі виклав весь список документів, необхідних для продажу землі.

Передусім – це кадастровий номер ділянки. Його слід перевірити на кадастровій карті України на сайті http://surl.li/ydva. У разі відсутності інформації власник землі має звернутися до розробника документації із землеустрою для встановлення або відновлення меж ділянки в натурі і зареєструвати її в Державному земельному кадастрі.

Наступний крок – це реєстрація права власності в Державному реєстрі прав на нерухоме майно, якщо це не зробили раніше. Для цього потрібно звернутися у виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, до нотаріуса або в центр надання адмінпослуг.

Які документи необхідно надати:

витяг з Державного земельного кадастру;

оригінал і копію паспорта та ідентифікаційного номера;

квитанцію про сплату адміністративного збору;

підтвердження права власності (державний акт на право власності на землю, договори купівлі-продажу, дарування, міни, рішення суду, свідоцтво про право на спадщину).

Після реєстрації власник ділянки отримує паперову або електронну виписку з Держреєстру прав на нерухоме майно.

Лещенко відзначив, що реєстрація права власності в Держреєстрі та зазначений пакет документів допоможуть уникнути багатьох ризиків під час продажу земельної ділянки.

Що зміниться із 1 липня 2021

Із липня 2021-го до 1 січня 2024 року будь-який громадянин України зможе продати свій земельний пай, проте лише фізичній особі. Тобто під час першого етапу реформи купити землю зможе дрібний, виключно український фермер, і не більше за 100 га в одні руки.

Із 2024-го землю зможуть купувати і юридичні особи, тобто агрокомпанії, а максимальний обсяг земель збільшиться до 10 тис. га.

Джерело: Роман Лещенко