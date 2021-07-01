В мае 2021 года Верховная Рада проголосовала почти за все законопроекты, необходимые для открытия рынка земли в Украине.

Теперь ничто не должно стать помехой для того, чтобы украинцы могли распоряжаться собственной землей. Но вокруг рынка земли в Украине до сих пор витает много мифов.

Некоторые эксперты до сих пор говорят о том, что до конца не ясно, как будет работать рынок земли. А некоторые считают, что принятых законов недостаточно.

Факты ICTV рассказывают, что предусматривают принятые законы об украинском рынке сельскохозяйственной земли и какие в них есть нюансы.

Основной закон

Фактически закон об открытии рынка земли, который народные депутаты приняли в марте 2020 года, снимает ряд запретов, касающихся подавляющего большинства сельскохозяйственных земель.

К сожалению, рынок земли не откроется с максимально лояльными условиями, но начало его функционированию без лимитов будет положено.

Закон предусматривает, что с 1 июля 2021 года до 1 января 2024 года только граждане Украины смогут продавать и покупать земли сельскохозяйственного назначения. Конечно, к этому никто принуждать не будет. Если владелец земли хочет оставить ее у себя или и дальше сдавать в аренду – это его право.

По словам юриста Ивана Либермана, также важно, что теперь в собственности людей будут и земные недра.

– Все, что есть под землей, будет фактически в пользовании того, кто будет арендовать или кто будет владеть территориями земельных участков. Так определяет закон, – объясняет юрист.

По-прежнему землю можно будет сдавать в аренду, лишь с небольшими уточнениями, чтобы арендаторы не пострадали, если владелец земли решит ее продать.

Например, действие договора аренды не будет прекращаться, когда землю продают, если это не предусмотрено контрактом между владельцем и арендатором. Кроме того, арендатор имеет первоочередное право на покупку земельного участка. В случае отказа от предложения, владелец может продать ее кому угодно.

В то же время президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко не соглашается с тем, что первоочередное право на покупку земли будет у человека, который берет ее в аренду. По его мнению, так можно поступать, но при определенных условиях.

– В большинстве случаев арендаторы не заботятся о сохранении плодородия земли, решении проблем общества на этой территории и тому подобное. Есть отдельные арендаторы, которые наоборот инвестируют очень много, строят молочно-товарные фермы, сажают фруктовые сады… Таким людям нужно отдавать предпочтение, – говорит эксперт.

Однако одним ограничением на продажу украинцам закон не исчерпывается. Максимальный размер сельскохозяйственных угодий для одного человека – 100 гектаров. Расчет за них должен быть безналичным с подтверждением легального источника получения средств.

Такое решение было принято, чтобы не допустить монополии на рынке, и чтобы он работал прозрачно.

– Они (бывшие созывы Верховной Рады, – Ред.) образовали внутри страны фактически офшор площадью более 8 млн гектаров. Это серый, теневой рынок, где землю легко покупали, легко продавали, собирали урожай и зарабатывали миллионы без уплаты каких-либо налогов, официального трудоустройства и социальных гарантий для людей, – заявил президент Владимир Зеленский.

С 2024 года возможность покупать землю появится и у юридических лиц, которые зарегистрированы по законам Украины, а их участниками являются только украинцы, территориальные общины или государство.

Цена на угодья также не может быть меньше, чем их оценка Госгеокадастром (до 2030 года), хотя и будет формироваться по договоренности между покупателем и продавцом.

Страшилки и соответствие

Конечно, в любых инициативах власти будут нюансы, особенно когда речь идет о масштабных проектах.

Тем не менее, власть приложила максимум усилий для того, чтобы запустить рынок земли как можно лучше.

– Законодательная база создана более или менее достаточная для того, чтобы реализовывать стратегию по открытию оборота земли в Украине. Не скажу, что она идеальна, но ее можно дорабатывать. Создана основа для движения вперед. На мой взгляд, на 80% достаточно сделано на законодательном уровне для того, чтобы двигаться вперед с решением этих сложных задач, – высказывает мнение Козаченко.

Но с приближением открытия рынка земли в Украине, все чаще можно услышать “страшилки” о том, что украинцы станут только беднее, или что землю будут отбирать у граждан.

Действительно, в планах есть санкции против людей, которые массово приватизировали землю.

– Речь идет не о простых гражданах, которые воспользовались правом бесплатной приватизации (земли, – Ред.) в рамках норм, установленных земельным кодексом. Речь идет о людях, которые, злоупотребляя властью и служебным положением, воспользовались правом бесплатной приватизации десятки раз. Это когда должностные лица, члены их семей, земельные махинаторы консолидировали в своих руках тысячи гектаров земли, используя соответствующие недостатки земельного законодательства, – объяснил в эфире программы Свобода слова на ICTV министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

Еще одна законодательная “страшилка” – продажа земли иностранцам. Ее вспоминают достаточно часто, забывая о том, что продажа угодий нерезидентам станет возможной только после проведения соответствующего референдума и поддержки идеи украинцами.

Тем не менее, Либерман считает, что Украина должна использовать опыт Израиля во время открытия рынка земли.

– Образцом для Украины должен быть Израиль. Там никто не может приобрести квадратный метр земли, не будучи гражданином этой страны. В Украине напрямую иностранец не сможет приобрести земельный участок, но через юридические механизмы может быть конечным бенефициаром и извлекать прибыль из украинской земли, – считает юрист.

Также часто можно было услышать и о необходимости продлить мораторий на продажу земли, о других, более простых решениях касаемо открытия рынка, о том, как можно быстро сделать Украину богатым государством.

– Простых популистских решений в Украине нет. А политики еще в 90-х годах основали культуру “убаюкивать” людей и говорить, что якобы благодаря простому закону или мораторию мы станем богатыми. Но так этого не произойдет. Рынок земли нужно развивать, нужно развивать другие рынки, не бояться двигаться вперед, – заявил экс-министр экономики Тимофей Милованов.

Совершенствование неизбежно

В настоящее время нет уверенности, что после открытия рынка земли не придется вносить уточнения и изменения в различные законопроекты.

Пока последними шагами для открытия рынка являются законопроекты №2194 и № 2195. Первый предполагает некую земельную децентрализацию – передачу в коммунальную собственность земель за пределами населенных пунктов, находящихся в государственной собственности (кроме земель, которые нужны для выполнения государственных функций), и реформу системы управления в сфере земельных отношений.

Задача второго – регуляция введения электронных аукционов на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Но даже с принятием последних законопроектов остается много вопросов. Одним из них является контролирующий орган.

– У нас нет профильного министерства. Полгода мы его не можем создать. Каким оно будет, какие функции будет выполнять, какая его структура, кто за что будет отвечать – мы не знаем. А осталось меньше месяца до открытия рынка земли, – говорит Козаченко.

Можно, опять же, вспомнить арендаторов земли и их первоочередное право на ее покупку.

По мнению Либермана, оно вызывает ряд вопросов. Например, почему его нужно учитывать, если хочешь продать землю кому-то из родственников.

Юрист считает, что в ближайшее время мы увидим много уточнений к законопроектам.

– Закон (об открытии рынка земли, – Ред.) еще достаточно сырой. Его нужно будет совершенствовать. Многое будет шлифоваться судебной ветвью власти. То есть суды будут выносить решения по земельным вопросам, – говорит Либерман.

Но в целом, в этих законах нет ничего такого, что потенциально ставило бы под угрозу Украину и ее граждан.

Конечно, найдутся те, кто попытается отыскать в них лазейки, обойти и просто “сломать”, чтобы снова наживаться на стране и украинцах.

Все равно нам нужен этот рынок. Ведь в ближайшем будущем он может стать одним из триггеров для улучшения экономической ситуации в государстве.