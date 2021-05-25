Рынок земли в Украине в штатном режиме запустят с 1 июля, сообщил министр агрополитики и продовольствия Роман Лещенко.

Министр отметил, что до тех пор правительство примет ряд всех необходимых подзаконных актов для реализации земельной реформы.

По словам Лещенко, принятие основных подзаконных актов уже финализировано, поэтому никаких задержек быть не должно.

— Хочу заверить, что в июне будет принят ряд нормативных актов, и 1 июля в штатном режиме — никакой инсинуации не будет — мораторий снимается, рынок запускается, — сказал политик.

Также Лещенко отметил, что правительство и депутаты Верховной Рады работают над обеспечением участников рынка земли финансовыми инструментами.

В начале июня парламент должен принять закон о создании фонда частичного гарантирования кредитов для малых фермеров, который должен упростить процедуру выдачи кредитов на покупку земли.

Открытие рынка земли

По прогнозам экспертов, после открытия рынка земли ее стоимость возрастет минимум вдвое в течение первых трех-пяти лет.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и отметил, что запуск рынка земли будет выгодным не только для землевладельцев, но и для украинского бизнеса.