Госпродпотребслужба оштрафовала Новую почту на рекордную сумму — 325 млн грн. Компания обратилась в суд и в правозащитные организации. А причиной всего стало повреждение посылки стоимостью 500 грн.

Впоследствии руководительница регулятора заявила, что многомиллионный штраф является “неадекватным” и его в таком объеме накладывать не будут. Факты ICTV выяснили, что же случилось и что говорят стороны.

Штраф для Новой почты — все детали

В январе 2021 в Госпродпотребслужбу поступила жалоба от клиента Новой почты. Житель Харьковской области с помощью службы доставки получил разбитый аквариум, а компания отказалась возместить средства.

Поэтому Госпродпотребслужба наведалась в отделение с проверкой, однако выяснить ситуацию не удалось, поскольку руководитель отказался предоставлять соответствующую документацию. За препятствование деятельности должностных лиц, согласно Закону Украины О защите прав потребителей, штраф составляет от 1 до 10% от стоимости продукции, реализованной в предыдущий месяц.

В мае компании сообщили о рассмотрении дела и штрафе, однако представители Новой почты на рассмотрение не явились. Регулятор вынес постановление о наложении штрафа в размере 151 млн грн (10% от объема реализованной продукции за февраль).

Впоследствии сотрудники Госпродпотребслужбы получили вторую жалобу. Житель города Чугуев Харьковской области заявил, что его обсчитали.

Началась вторая проверка, которая прошла аналогично — документацию снова не предоставили. В результате появился второй штраф на сумму 174 млн грн (10% от объема реализованной продукции за май). Суммарно штрафные санкции составили 325 млн грн.

Позиция Новой почты

Компания назвала действия регулятора манипулятивными и решила обжаловать решение в суде. Администрация отправила жалобу на неправомерные действия сотрудников отделения Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Также Новая почта обратилась к омбудсмену и международным правозащитным организациям.

Компания утверждает — проверки проходили вопреки действующему законодательству. В частности, документы о проведении проверки вручили не руководителю компании, ее обособленному подразделению или уполномоченному лицу, а руководителю отделения, что противоречит закону.

Также представители органа не расписались о проверке в журнале. Глава отделения предложил обратиться к руководству — его проигнорировали.

Неправильно была составлена ​​и документация о наложении штрафа — там не отметили дату и как именно сотрудники Новой почты препятствовали служащим.

По данным пресс-службы, за последний год в отделениях компании прошло около 80 таких проверок и ни по одной не было претензий.

— Конечно, будут суды, мы будем отбиваться, тратить для возвращения справедливости свои собственные силы, время, деньги и эмоции. Но понесут ли ответственность должностные лица за рэкет? Конечно, нет. Потому что они в законе. Потому что они же эти законы и пишут. А значит, им можно, — комментирует совладелец Новой почты Владимир Поперешнюк.

Реакция Минэкономики

Министерство экономики Украины считает, что максимальный штраф для компании является непропорциональным и недопустимым. Ведомство осудило подход сотрудников Госпродпотребслужбы к расчету штрафных санкций.

Минэкономики планирует внимательно изучить все детали ситуации и провести служебную проверку.

— С целью устранения субъективной составляющей при определении уровня штрафов за аналогичные нарушения Минэкономики уже разработало проект закона Украины, предусматривающий установление фиксированной суммы таких штрафов.

С критикой в ​​адрес Госпродпотребслужбы выступили также представители бизнес-сообщества.

Штрафа не будет

На скандал с максимальным штрафом для Новой почты отреагировала руководительница Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая. Ее позиция — максимального штрафа для компании не будет, а чтобы такие ситуации не повторялись, необходимо немедленно менять законы.

Магалецкая подробно разобрала ситуацию и провела внутреннее расследование. Также она планирует встретиться с руководством Новой почты.

— С “виновниками” скандала в Харьковской области разбираемся. Меня лично интересуют мотивы такого решения. Подчеркиваю: в ГПСС никто не будет “рвать” бизнес, пока я возглавляю эту структуру.

Фото: Новая почта