Держпродспоживслужба оштрафувала Нову пошту на рекордну суму – 325 млн грн. Компанія звернулася до суду та до правозахисних організацій. А причиною всього стало пошкодження посилки вартістю 500 грн.

Згодом очільниця регулятора заявила, що багатомільйонний штраф є “неадекватним” і його в такому обсязі накладати не будуть. Факти ICTV з’ясували, що ж саме трапилося та що кажуть сторони.

Штраф для Нової пошти – всі деталі

У січні 2021 року до Держпродспоживслужби надійшла скарга від клієнта Нової пошти. Мешканець Харківської області за допомогою служби доставки отримав розбитий акваріум, а компанія відмовилася відшкодувати кошти.

Через це Держпродспоживслужба навідалася у відділення з перевіркою, однак з’ясувати ситуацію не вдалося, оскільки керівник відмовився надавати відповідну документацію. За перешкоджання діяльності службових осіб, відповідно до Закону України Про захист прав споживачів, штраф становить від 1 до 10% від вартості продукції, яку реалізували у попередній місяць.

У травні компанію повідомили про розгляд справи та штраф, однак представники Нової пошти на розгляд не з’явилися. Регулятор виніс постанову про накладення штрафу в розмірі 151 млн грн (10% від обсягу реалізованої продукції за лютий).

Згодом співробітники Держпродспоживслужби отримали другу скаргу. Мешканець міста Чугуїв Харківської області заявив, що його обрахували.

Розпочалася друга перевірка, яка пройшла аналогічно – документацію знову не надали. У результаті з’явився другий штраф на суму 174 млн грн (10% від обсягу реалізованої продукції за травень). Сумарно штрафні санкції становлять 325 млн грн.

Позиція Нової пошти

Компанія назвала дії регулятора маніпулятивними та вирішила оскаржити рішення в суді. Адміністрація відправила скаргу щодо неправомірних дій співробітників відділення Держпродспоживслужби у Харківській області. Також Нова пошта звернулася до омбудсмена та міжнародних правозахисних організацій.

Компанія стверджує – перевірки проходили всупереч чинному законодавству. Зокрема, документи про проведення перевірки було вручено не керівнику компанії, її відокремленому підрозділу чи уповноваженій особі, а керівнику відділення, що суперечить закону.

Також представники органу не розписалися про перевірку у відповідному журналі. Очільник відділення запропонував звернутися до керівництва – його проігнорували.

Неправильно була складена й документація щодо накладення штрафу – там не зазначили дату та як саме співробітники Нової пошти перешкоджали службовцям.

За даними прес-служби, за останній рік у відділеннях компанії пройшло близько 80 таких перевірок і щодо жодної не було претензій.

– Звісно, будуть суди, ми будемо відбиватися, витрачати для повернення справедливості свої власні сили, час, гроші та емоції. Але чи понесуть відповідальність посадові особи за рекет? Звісно, ні. Бо вони у законі. Бо вони ж ці закони й пишуть. А значить, їм можна, – коментує співвласник Нової пошти Володимир Поперешнюк.

Реакція Мінекономіки

Міністерство економіки України вважає максимальний штраф для компанії непропорційним і неприпустимим. Відомство засудило підхід співробітників Держпродспоживслужби до розрахунку штрафних санкцій.

Мінекономіки планує уважно вивчити всі деталі ситуації та провести службову перевірку.

– З метою усунення суб’єктивної складової при визначенні рівня штрафів за аналогічні порушення Мінекономіки вже розроблено проект закону України, який передбачає встановлення фіксованої суми таких штрафів.

З критикою на адресу Держпродспоживслужби виступили також представники бізнес-спільноти.

Штрафу не буде

На скандал з максимальним штрафом для Нової пошти відреагувала очільниця Держпродспоживслужби Владислава Магалецька. Її позиція – максимального штрафу для компанії не буде, а щоб такі ситуації не повторювалися, необхідно негайно змінювати закони.

Магалецька детально розібрала ситуацію та провела внутрішнє розслідування. Також вона планує зустрітися з керівництвом Нової пошти.

– З “винуватцями” скандалу в Харківській області розбираємося. Мене особисто цікавлять мотиви такого рішення. Наголошую: в ДПСС ніхто не буде “рвати” бізнес, поки я очолюю цю структуру.

Фото: Нова пошта