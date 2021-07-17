Добровольное декларирование доходов или налоговая амнистия: Зеленский подписал закон

Закон о стимулировании детенизации доходов путем введения единовременного добровольного декларирования №1539-ІХ, который еще называют законом о налоговой амнистии, подписал президент Владимир Зеленский.

Теперь граждане, которые уклонялись от уплаты налогов, смогут открыть свои истинные доходы, избежав наказания.

Для этого нужно подать декларацию в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября в 2022-го. Речь идет только об активах физических лиц, появившихся в их собственности до 1 января 2021 года, но за них не были уплачены налоги.

В добровольной декларации не нужно указывать источники происхождения доходов.

Из этих доходов нужно лишь оплатить сбор: 5% — за активы на счетах украинских банков, 9% — за активы на счетах за рубежом и 2,5% — от номинальной стоимости государственных облигаций, приобретенных с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022-го.

Глава государства подписал также производный от предыдущего закон №1542-ІХ, также принятый парламентом 15 июня. В нем предлагается не считать умышленным уклонением от уплаты налогов и сборов, если такие действия связаны с приобретением объектов, которые гражданин указал в одноразовой добровольной декларации и оплатил согласованную сумму сбора.

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Верховная Рада 15 июня приняла во втором чтении законопроект №5153 об амнистии капиталов – одноразовом декларировании доходов физических лиц для их легализации.

В тот же день они приняли два производных документа — законопроекты №5154 и №5156.