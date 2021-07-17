Добровільне декларування доходів або податкова амністія: Зеленський підписав закон

Закон про стимулювання детінізації доходів шляхом запровадження одноразового добровільного декларування №1539-ІХ, який ще називають законом про податкову амністію, підписав президент Володимир Зеленський.

Тепер громадяни, які ухилялися від сплати податків, зможуть відкрити свої справжні доходи, уникнувши покарання.

Для цього треба подати декларацію у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022-го. Йдеться лише про активи фізичних осіб, які з’явилися у їхній власності до 1 січня 2021 року, але за них не були сплачені податки.

У добровільній декларації не потрібно вказувати джерела походження доходів.

Із цих доходів треба лише сплатити збір: 5% – за активи на рахунках українських банків, 9% – за активи на рахунках за кордоном і 2,5% – від номінальної вартості державних облігацій, придбаних з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022-го.

Глава держави підписав також похідний від попереднього закон №1542-ІХ, також ухвалений парламентом 15 червня. У ньому пропонується не вважати умисним ухиленням від сплати податків і зборів, якщо такі діяння пов’язані з придбанням об’єктів, які громадянин вказав у одноразовій добровільній декларації та сплатив узгоджену суму збору.

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Верховна Рада 15 червня ухвалила у другому читанні законопроект №5153 про амністію капіталів – одноразове декларування доходів фізичних осіб для їхньої легалізації.

Того ж дня вони ухвалили два похідних документи – законопроекти №5154 і №5156.