Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1531-IX по совершенствованию ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.

Народные избранники приняли его 29 июня после того, как глава государства ветировал принятую 3 июня предварительную версию.

Отныне недостоверное декларирование будет причислено к уголовным коррупционным правонарушениям.

Умышленным будет считаться внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию, если они отличаются от достоверных от 500 до 2 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (по действующей редакции – до 4 тыс.).

Будет караться это от 3 тыс. до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (по действующей редакции – от 2,5 тыс. до 3 тыс.). Кроме того, лиц будет ждать до двух лет ограничения свободы.

В случае умышленного внесения субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации на сумму более 2 тыс. прожиточных минимумов (по действующей редакции – свыше 4 тыс.) штраф увеличится от 4 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (согласно действующей редакции – от 3 тыс. до 5 тыс.), а также будет караться до двух лет лишения свободы.

За умышленное непредставление декларации будут ограничивать свободу до двух лет или заключать в тюрьму на один год.

Лиц, совершивших такое уголовное правонарушение, не освободят от ответственности, даже если они искренне раскаялись, активно способствовали раскрытию преступления, полностью возместили нанесенный ими ущерб, устранили причиненный вред или примирились с потерпевшим.

Им не будет назначено более мягкое наказание или применено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.