Курс валют НБУ на 12 августа 2021 в Украине

Национальный банк Украины повысил курс доллара и евро к гривне.

На четверг, 12 августа, НБУ установил курс 26,80 грн/1$. Таким образом, по сравнению со вчерашним днем, доллар вырос в цене на 5 копеек.

Цена на евро, по курсу на 12 августа, зафиксировалась на 31,41 грн/1€.

По сравнению со средой, цена на злотый и российский рубль несколько упала.

Курс валют в Украине от НБУ на 12.08:

$1 — 26,80 грн;

€1 — 31,41 грн;

1 польский злотый — 6,84 грн;

10 российских рублей — 3,61 грн.

Как утверждают отечественные финансовые эксперты, курс доллара 2021 в Украине наиболее стабильным будет в течение лета.

В целом цена может уменьшаться и увеличиваться в диапазоне 50 копеек — 2 грн от 28 грн за единицу. В бюджете на 2021 год среднегодовой курс гривны заложен на уровне 29,1 грн за $1.