Курс валют НБУ на 12 серпня 2021 в Україні

Національний банк України підвищив курс долара та євро до гривні.

На четвер, 12 серпня, НБУ встановив курс 26,80 грн/1$. Таким чином, порівняно з вчорашнім днем, долар зріс у ціні на 5 копійок.

Ціна на євро, згідно з курсом на 12 серпня, зафіксувалася на 31,41 грн/1€.

Порівняно з середою, ціна на злотий та російський рубль дещо впала.

Курс валют в Україні від НБУ на 12.08:

$1 – 26,80 грн;

€1 – 31,41 грн;

1 польський злотий – 6,84 грн;

10 російських рублів – 3,61 грн.

Як стверджують вітчизняні фінансові експерти, курс долара 2021 в Україні найбільш стабільним буде протягом літа.

Загалом ціна може зменшуватися та збільшуватися у діапазоні 50 копійок – 2 грн від 28 грн за одиницю. У бюджеті на 2021 рік середньорічний курс гривні закладено на рівні 29,1 грн за $1.