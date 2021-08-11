Адаптивный карантин в Украине 2021 — какие ограничения действуют в разных зонах

Сегодня правительство приняло решение о продлении в Украине адаптивного карантина до 1 октября.
Такое решение Кабмин принял в связи с негативными тенденциями в количестве госпитализаций и тяжелобольных.
Правила адаптивного карантина остаются неизменными — страна поделена на четыре зоны (зеленая, желтая, оранжевая и красная), для каждой из которых установлены свои ограничения.
Как происходит разделение на зоны
Министерство здравоохранения определило шесть показателей, которые определяют разделение на зоны.
Если два или более из этих показателей превышены в течение трех суток подряд — область переходит в красную зону адаптивного карантина.
В случае, когда превышен только один параметр — регион переходит в оранжевую зону.
Сейчас “цвет” региона определяют следующие показатели:
- эпидемиологический порог заболеваемости, который не должен превышать 75 человек на 100 тыс. населения;
- загруженность больничных коек должна быть не более 65%;
- количество тестирований на коронавирус в течение семи дней должно превышать 300 на 100 тыс. населения;
- количество госпитализаций в течение недели не должно превышать 60 случаев на 100 тыс. человек;
- коэффициент обнаружения коронавируса не должен превышать 20%;
- общий уровень количества госпитализаций не должен расти более чем на 50% за семь дней.
Зеленая зона адаптивного карантина
Сейчас все территория Украины входит в зеленую зону карантина, для которой установлены мягкие ограничения.
В этой зоне нужно носить маски в транспорте и общественных местах и соблюдать дистанцию в 1,5 м.
Для того, чтобы регион попал в зеленую зону, должен отсутствовать любой всплеск заболеваемости, а больницы должны быть загружены не более чем на 5%.
Желтая зона адаптивного карантина
В желтой зоне может оказаться сразу вся территория страны, если в течение трех дней будут сохраняться определенные показатели, а именно:
- количество выявления новых заражений коронавирусом — не более 75 случаев на 100 тыс. населения в течение последних двух недель;
- коэффициент обнаружения новых случаев заболевания — более 4%;
- количество сделанных ПЦР или экспресс-тестов на коронавирус в течение недели должно быть меньше 300 в течение семи дней.
В желтой зоне также действует масочный режим в транспорте и общественных пространствах в помещении.
Массовые мероприятия разрешено проводить только при условии наполненности зала не более чем наполовину. Также на массовых мероприятиях должно быть не более одного человека на 4 кв. м.
Учреждения культуры, например, кинотеатры, должны заполнять свои залы только на 50%. В спортивных залах имеет право находиться не более одного человека на 10 кв. м.
В желтой зоне разрешена работа учебных заведений, перевозка пассажиров в общественном транспорте на сидячих местах и работа заведений общественного питания до 24 часов ночи.
Оранжевая зона адаптивного карантина
Новых ограничений в этой зоне не добавляется — действуют правила желтой зоны. Она является “сигналом” о том, что регион по показателям приближается к красной зоне.
Стоит заметить, что когда регион находится в оранжевой зоне карантина, местные власти имеют право вводить собственные дополнительные ограничения.
Красная зона адаптивного карантина
Если регион переходит в красную зону, в нем устанавливаются жесточайшие карантинные ограничения и вводится много запретов.
В ней сохраняются ограничения всех предыдущих зон и добавляются новые:
- запрещается работа общепита, рестораны и кафе могут работать только навынос и адресную доставку;
- запрещается работа ТРЦ и других развлекательно-культурных учреждений;
- запрещается работа образовательных учреждений, кроме детсадов и начальной школы;
- прекращается работа непродовольственных торговых точек;
- запрещается работа спортивных залов, бассейнов и фитнес-центров;
- запрещается проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.
Зато в регионах красной зоны разрешена работа финансовых учреждений, заправок, ветеринарных клиник, аптек и продуктовых магазинов.