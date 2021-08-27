Наприкінці серпня девальвація гривні відновиться, а вже у вересні долар коштуватиме 28 грн. Такий прогноз Фактам ICTV озвучив кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

Нині ж іноземна валюта дешевша на 1,2 грн і коштує 26,80 грн/1$.

На переконання економіста, причинами девальвації стануть погашення значних іноземних позик у вересні та закупівля природного газу до опалювального сезону.

Витрати валюти значно збільшаться ще й тому, що ціни на природний газ порівняно з серпнем 2020 року зросли вчетверо.

– Наступного місяця розпочнеться новий політичний сезон. Уже очікується відставка деяких міністрів, що теж негативно позначиться на валютному курсі. Зросте у вересні й протестна активність населення, – говорить Олександр Хмелевський.

Тим часом ситуація на зовнішніх ринках залишається стабільною. Наразі триває сезон відпусток, під час якого зазвичай активність учасників ринку знижується.

22 вересня Федеральна резервна система США оголосить про своє рішення щодо процентних ставок. У разі згортання програми монетарного стимулювання економіки курс долара щодо світових валют зросте.

Восени, орієнтовно у жовтні-листопаді, варто очікувати на подальше підвищення облікової ставки Нацбанку.

Минулого місяця НБУ встановив її на рівні 8% річних, однак це не сповільнило інфляцію. У липні вона досягла 10,2%, тож є всі підстави вважати, що восени ці показники зростуть ще більше.

11 серпня Кабмін ухвалив рішення про продовження адаптивного карантину до 1 жовтня. У разі запровадження локдауну восени, переконаний експерт, відновлення економіки зупиниться.

– Це поставить під сумнів виконання показників держбюджету-2021. Частина підприємств буде змушена згорнути свою діяльність, збільшиться кількість банкрутств, зросте безробіття. У довгостроковій перспективі це призведе до девальвації гривні, – прогнозує економіст.

У вересні традиційно продаж валюти населенням скорочується, а купівля, навпаки, зростає. Причиною цього стануть негативні очікування населення щодо розвитку економічної ситуації в Україні.

На переконання Олександра Хмелевського, продавати свої накопичення, у разі, якщо вони є, люди будуть лише у разі крайньої необхідності.