В Украине вряд ли когда-либо будет введено всеобщее декларирование. Такое мнение высказал министр финансов Сергей Марченко.

– Состояние украинцев в основном незначительные, поэтому нет необходимости во всеобщем декларировании, – считает глава ведомства.

Кроме того, министр финансов обращает внимание на то, что закон о добровольном декларировании определяет лимиты средств и имущества, которые не нужно декларировать.

– Вообще речь не идет о всеобщем декларировании. Добровольное декларирование – это возможность. Как ею воспользуются – вот от чего все зависит, – отмечает он.

С 1 сентября 2021 года в Украине стартует одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.

Граждане, уклонявшиеся от уплаты налогов, смогут открыть свои истинные доходы, избежав наказания.

Оплатить нужно будет только 5% из активов на счетах украинских банков, 9% – из активов на счетах за рубежом и 2,5% от номинальной стоимости государственных облигаций, приобретенных с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022-го.

Для подачи декларации будет год – до 1 сентября 2022 года.

Закон о так называемой налоговой амнистии №1539-ІХ президент Украины Владимир Зеленский подписал 16 июля.

Законопроект №5153 об амнистии капиталов и два производных – №5154 и №5156 – депутаты Верховной Рады приняли 15 июня.

Пока в Министерстве финансов не берутся прогнозировать, сколько людей согласится задекларировать доходы.

Глава ведомства Сергей Марченко призывает украинцев воспользоваться этой возможностью, ведь потом не придется объяснять происхождение этих средств.

Джерело: Интерфакс-Украина

Фото: Минфин