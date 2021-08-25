В Украине вряд ли когда-либо будет введено всеобщее декларирование. Такое мнение высказал министр финансов Сергей Марченко.
– Состояние украинцев в основном незначительные, поэтому нет необходимости во всеобщем декларировании, – считает глава ведомства.
Кроме того, министр финансов обращает внимание на то, что закон о добровольном декларировании определяет лимиты средств и имущества, которые не нужно декларировать.
– Вообще речь не идет о всеобщем декларировании. Добровольное декларирование – это возможность. Как ею воспользуются – вот от чего все зависит, – отмечает он.
С 1 сентября 2021 года в Украине стартует одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.
Граждане, уклонявшиеся от уплаты налогов, смогут открыть свои истинные доходы, избежав наказания.
Оплатить нужно будет только 5% из активов на счетах украинских банков, 9% – из активов на счетах за рубежом и 2,5% от номинальной стоимости государственных облигаций, приобретенных с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022-го.
Для подачи декларации будет год – до 1 сентября 2022 года.
Закон о так называемой налоговой амнистии №1539-ІХ президент Украины Владимир Зеленский подписал 16 июля.
Законопроект №5153 об амнистии капиталов и два производных – №5154 и №5156 – депутаты Верховной Рады приняли 15 июня.
Пока в Министерстве финансов не берутся прогнозировать, сколько людей согласится задекларировать доходы.
Глава ведомства Сергей Марченко призывает украинцев воспользоваться этой возможностью, ведь потом не придется объяснять происхождение этих средств.
Джерело: Интерфакс-Украина
Фото: Минфин