Газопоставщики опубликовали цены на голубое топливо в октябре для бытовых потребителей. Годовые базовые цены на газ для украинцев стабильны уже пятый месяц подряд, и так будет до апреля 2022-го.

То есть цены будут колебаться, как и ранее, в диапазоне от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр.

Самая низкая цена — 7,80 грн за куб — в Агросинтез Трейдинг, Евода Трейд КП Луцкводоканал продает газ по 7,88 грн, Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт — по 7,89 грн, Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины — по 7,96 грн за кубометр.

В то же время самую высокую цену установили Черновицкая областная энергоснабжающая компания, Житомирская областная энергоснабжающая компания и Херсонская областная энергоснабжающая компания — 13,5 грн за куб.

У большинства газопоставщиков средняя цена — до 9 грн за кубометр.

С мая 2021 года по апрель в 2022-го в Украине действует фиксированная годовая цена, потребителей перевели на нее автоматически.

Однако по желанию украинцы могут выбрать и другие тарифные планы: месячные или сезонные.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что оснований для повышения тарифов на отопление и горячую воду в Украине нет.

Источник: ГазПравда