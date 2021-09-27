Газопостачальники опублікували ціни на блакитне пальне у жовтні для побутових споживачів. Річні базові ціни на газ для українців стабільні вже п’ятий місяць поспіль, і так буде до квітня 2022-го.

Тобто ціни коливатимуться, як і раніше, у діапазоні від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

Найнижча ціна – 7,80 грн за куб – у Агросинтез Трейдінг, Евода Трейд КП Луцькводоканал продає газ по 7,88 грн, Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут – по 7,89 грн, Газопостачальна компанія Нафтогаз України – по 7,96 грн за кубометр.

Водночас найвищу ціну встановили Чернівецька обласна енергопостачальна компанія, Житомирська обласна енергопостачальна компанія та Херсонська обласна енергопостачальна компанія – 13,5 грн за куб.

У більшості газопостачальників середня ціна – до 9 грн за кубометр.

З травня 2021 року до квітня 2022-го в Україні діє фіксована річна ціна, споживачів перевели на неї автоматично.

Проте за бажанням українці можуть обрати й інші тарифні плани: місячні або сезонні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що підстав для підвищення тарифів на опалення і гарячу воду в Україні немає.

Джерело: ГазПравда