Цены на газ: как подорожание голубого топлива в ЕС повлияет на украинцев

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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Газовые рекорды: как подорожание голубого топлива в ЕС повлияет на украинцев

Газовые рекорды: как подорожание голубого топлива в ЕС повлияет на украинцев
Алексей Савицкий Журналист

Будем ли зимой с газом? И какими будут цены на газ? Эти традиционные вопросы беспокоят украинцев ежегодно. Однако этот сезон стал особенным из-за рекордного подорожания газа в Европе. По состоянию на середину сентября цена на тамошних хабах превышала $960 за 1 тыс. кубометров.

Для сравнения, еще 20 августа стоимость газа была почти вдвое ниже — $495 за 1 тыс. кубов. А в январе этого года газ в Европе вообще стоил менее $300 за 1 тыс. кубов.

Такое рекордное подорожание специалисты объясняют искусственным дефицитом газа в Европе. К его формированию, в частности, причастен и российский Газпром. Он сознательно ограничил объемы поставок газа в ЕС, стремясь достроить и сертифицировать Северный поток-2.

20 сентября Газпром в очередной раз отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, а также выкупил только треть от предложенной транзитной мощности газопровода Ямал — Европа. Кроме того, российский монополист истощил европейские подземные хранилища.

— Газпром использовал газ из подземных хранилищ Европы — фактически, не закачивал летом газ, а откачивал газ из своих хранилищ на территории ЕС, чтобы не использовать наши мощности и не увеличивать поставки газа в Европу, — рассказал в эфире программы Факти тижня генеральный директор Оператора ГТС Украина Сергей Макогон.

Из-за дорогого газа останавливают заводы

На прошлой неделе стоимость газа на европейских биржах достигла $964 за 1 тыс. кубометров. Это рекорд, который привел к росту стоимости газа, электричества и отопления в странах ЕС и уже вызвал остановку некоторых заводов.

В частности, британская компания CF Industries Holdings сообщила, что останавливает два своих завода по производству химических удобрений. Причина — как раз рекордно высокие цены на газ в Европе. И когда заводы заработают снова, пока неизвестно.

Рост европейских цен повлиял и на Украину. По данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная цена газа для промышленных потребителей на октябрь превысила 28,6 тыс. грн за 1 тыс. кубометров.

Газ

Фото: Depositphotos

Это неизбежно будет давить на стоимость товаров и услуг. Для конечных потребителей, нас с вами, они также подорожают. А для предприятий, где газ служит прежде всего сырьем, а не просто топливом, экономика вообще становится неподъемной.

В частности, Одесский припортовый завод сообщил, что останавливает производство из-за резкого роста цены на газ, а также долга госпредприятия перед газораспределительной компанией Одессагаз.

Для предотвращения лишних затрат оборотных средств завода менеджмент ОПЗ принял решение остановить предприятие. А на период временной остановки производства карбамида Одесский припортовый завод намерен сосредоточиться на перегрузке аммиака, поступающего через аммиакопровод.

Население не пострадает

Несмотря на ценовые рекорды в Европе, бытовые потребители (население) Украины прямых ценовых шоков избегут. Ведь до конца отопительного сезона будут действовать годовые фиксированные цены — от 7,80 грн до 13,5 грн за кубометр, в зависимости от компании. Однако подавляющее большинство потребителей в настоящее время покупают газ не дороже 8 грн за 1 куб. м.

Кроме того, газоснабжающие компании предлагают так называемые сезонные продукты с равномерной оплатой, то есть возможностью платить за топливо равномерными частями ежемесячно.

Цены на газ: как подорожание голубого топлива в ЕС повлияет на украинцев

Стоимость кубометра газа при этом обещают одинаковую до самого конца отопительного сезона. Таким образом можно избежать пиковой нагрузки на семейный бюджет в холодные зимние месяцы, равномерно распределив расходы на остальные месяцы.

Что касается стоимости кубометра газа в этих сезонных предложениях, то она — идентична летней базовой. Несмотря на рекордное подорожание газа в мире, предложить более низкие цены, чем в годовых фиксированных контрактах, поставщики не смогли.

Подорожает ли тепло?

А для нужд предприятий теплокоммунэнерго на производство тепла для населения государственный Нафтогаз предложил специальную цену — 7,42 грн за кубометр.

Такая цена не должна вызвать резкого роста тарифов на тепло, считают эксперты. Однако конкретный размер платежки отныне определяют на местах. В этом году право устанавливать тарифы на тепловую энергию передали от НКРЭКУ в органы местного самоуправления.

— Теперь все лицензиаты по производству, поставке тепла лицензируются на местах, тарифы также устанавливаются на местах. Для ТЭЦ уже установлены тарифы.

В то же время они дифференцированы — для бюджетных и других потребителей газ учитывается на уровне около 12 тыс. грн за 1 тыс. кубометров, а для населения — 7,42 грн за кубометр, — объяснил экс-член НКРЭКУ Евгений Маглеванный.

Хотя в Ассоциации городов Украины считают, что даже при цене 7,42 грн за 1 куб. м тарифы могут вырасти на 30-40%. Например, столичное коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго уже предупредило, что тарифы на тепло и горячую воду для жителей столицы из-за подорожания газа этой осенью могут вырасти на 40%.

Ведь НКРЭКУ два года почти не пересматривала тарифы на тепло. А рыночная цена газа для промышленных потребителей и бюджетных учреждений за это время выросла в несколько раз.

— У местной власти такое право появилось лишь с июля этого года, когда регулятор, выполняя поручение Кабмина, передал этот вопрос муниципалитетам.

Сейчас интересы по тарифам для местной и центральной власти совпадают. Ни мы не хотим их повышать, ни они. Но тариф должен корректироваться, — заявил в одном из интервью исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Ряд городов уже выступил с заявлениями о рисках резкого роста тарифов на тепло или даже срыва отопительного сезона. Однако специалисты уверяют, что до срыва дело не дойдет. Ведь технически предприятия ТКЭ к зиме готовы, и средства для финансирования предприятий ТКЭ на местах есть.

Цены на газ: как подорожание голубого топлива в ЕС повлияет на украинцев

Поэтому, если местная власть не желает переводить эти расходы на ТКЭ на кошельки потребителей, у нее есть возможность компенсировать эти средства из местных бюджетов.

— Власть на местах должна ответственно отнестись к этому. Да, это вызов. Но и бюджеты городов выросли вдвое. Да, есть города, которые являются дотационными, которым нужны деньги для закупки газа и прохождения отопительного сезона.

Такие города определяет Министерство развития общин и территорий — решает, кому нужны субвенции из государственного бюджета, — напомнил председатель Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Виталий Щербенко.

В то же время эксперты отмечают, что тарифы на тепло все же должны быть экономически обоснованными, ведь на их размер влияет не только цена на газ. Веские составляющие тарифа — стоимость электроэнергии, воды, заработная плата персонала и другие административные расходы.

Кроме того, системы централизованного отопления остро нуждаются в инвестициях в реконструкцию и модернизацию. Однако каждое предприятие ТКЭ и город должны самостоятельно подсчитать все составляющие, утвердить и обнародовать актуальный тариф.

Единственный шанс уменьшить тарифы — потреблять меньше

Если местные власти все же стремятся уменьшить тарифную нагрузку на граждан, специалисты советуют сделать ставку не на популизм и проедание субвенций, а на энергоэффективность.

— Мы как потребители никогда не сможем контролировать стоимость газа или тариф на тепло. Мы — энергодефицитная страна, которая импортирует энергоресурсы. Мы будем зависеть от цен на них за рубежом. Единственный способ, которым можно контролировать наши платежки, это контролировать объем потребления.

Для этого надо заняться энергоэффективностью, и делать это системно. Энергоэффективность — тот инструмент, который поможет потребителям сократить свои счета, — отметил директор ассоциации Энергоэффективные города Украины Святослав Павлюк.

По его словам, есть случаи, когда простая замена котла в доме дает экономию на газе 37%. А вместе с модернизацией теплового пункта экономия достигает целых 70%.

Цены на газ: как подорожание голубого топлива в ЕС повлияет на украинцев

Фото: Pexels

Однако до сих пор энергоэффективные мероприятия на местах не имели надлежащего спроса среди органов местного самоуправления, ведь это долгая работа на перспективу. Результаты этой работы не заметны сразу, а дают эффект лишь через 5-10 лет.

Специалисты считают, что даже текущий отопительный сезон покажет — мэрам, которые раньше думали об энергоэффективности, будет легче пройти зиму.

— Мероприятия по энергоэффективности нужно осуществлять уже. А если этого не делалось, то самое время сделать это сейчас. Это длинная история, не на один год. Но пока местная власть не начнет разбираться в проблемах теплоснабжения, мы не сдвинемся с места.

Пока в этой области будет много политики и популизма, будет много проблем. Только путем мероприятий по энергоэффективности можем стать энергонезависимой страной. Нам хватает того газа, который добывает Нафтогаз, — констатировал Виталий Щербенко.

Сколько газа в подземных хранилищах?

По состоянию на 20 сентября в подземных хранилищах страны накопили 18,5 млрд кубов. Но сезон закачки продолжается — к зиме там планируют иметь более 19 млрд кубов.

Поэтому в Нафтогазе утверждают, что этой зимой голубым топливом обеспечат всех потребителей, включая население, тепловиков и бизнес.

Кроме того, газовики собираются подстраховать даже тепловые электростанции, которые столкнулись с острым дефицитом своего основного топлива — угля. Именно для этого в подземные хранилища планируют закачать дополнительный, 19-й миллиард кубов топлива.

транзит газу

Фото: Depositphotos

Таким образом дефицита топлива не будет ни при каких обстоятельствах. При необходимости все 19 млрд кубов обещают оперативно поднять и доставить потребителям. Технически наши ГТС и ПХГ к этому готовы. А для улучшения работы оборудования газохранилища сейчас модернизируют.

В частности, уже завершают реконструкцию газосборного пункта Богородчанского ПХГ, реконструируют и автоматизируют установку осушки газа Дашавского ПХГ. А на Бильче-Волыцко-Угерском ПХГ начали реконструкцию компрессорного цеха.

Эти и другие работы должны продлить срок безопасной и эффективной эксплуатации подземных хранилищ и сделать их более современными и экологичными.

— Мы довольны процессом подготовки, видим, что все работает, как надо. И поэтому мы с уверенностью смотрим в будущее — отопительный сезон пройдет нормально, а украинцы будут с газом, — констатировал председатель правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

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