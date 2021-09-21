Цены на газ: как подорожание голубого топлива в ЕС повлияет на украинцев

Будем ли зимой с газом? И какими будут цены на газ? Эти традиционные вопросы беспокоят украинцев ежегодно. Однако этот сезон стал особенным из-за рекордного подорожания газа в Европе. По состоянию на середину сентября цена на тамошних хабах превышала $960 за 1 тыс. кубометров.

Для сравнения, еще 20 августа стоимость газа была почти вдвое ниже — $495 за 1 тыс. кубов. А в январе этого года газ в Европе вообще стоил менее $300 за 1 тыс. кубов.

Такое рекордное подорожание специалисты объясняют искусственным дефицитом газа в Европе. К его формированию, в частности, причастен и российский Газпром. Он сознательно ограничил объемы поставок газа в ЕС, стремясь достроить и сертифицировать Северный поток-2.

20 сентября Газпром в очередной раз отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, а также выкупил только треть от предложенной транзитной мощности газопровода Ямал — Европа. Кроме того, российский монополист истощил европейские подземные хранилища.

— Газпром использовал газ из подземных хранилищ Европы — фактически, не закачивал летом газ, а откачивал газ из своих хранилищ на территории ЕС, чтобы не использовать наши мощности и не увеличивать поставки газа в Европу, — рассказал в эфире программы Факти тижня генеральный директор Оператора ГТС Украина Сергей Макогон.

Из-за дорогого газа останавливают заводы

На прошлой неделе стоимость газа на европейских биржах достигла $964 за 1 тыс. кубометров. Это рекорд, который привел к росту стоимости газа, электричества и отопления в странах ЕС и уже вызвал остановку некоторых заводов.

В частности, британская компания CF Industries Holdings сообщила, что останавливает два своих завода по производству химических удобрений. Причина — как раз рекордно высокие цены на газ в Европе. И когда заводы заработают снова, пока неизвестно.

Рост европейских цен повлиял и на Украину. По данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная цена газа для промышленных потребителей на октябрь превысила 28,6 тыс. грн за 1 тыс. кубометров.

Это неизбежно будет давить на стоимость товаров и услуг. Для конечных потребителей, нас с вами, они также подорожают. А для предприятий, где газ служит прежде всего сырьем, а не просто топливом, экономика вообще становится неподъемной.

В частности, Одесский припортовый завод сообщил, что останавливает производство из-за резкого роста цены на газ, а также долга госпредприятия перед газораспределительной компанией Одессагаз.

Для предотвращения лишних затрат оборотных средств завода менеджмент ОПЗ принял решение остановить предприятие. А на период временной остановки производства карбамида Одесский припортовый завод намерен сосредоточиться на перегрузке аммиака, поступающего через аммиакопровод.

Население не пострадает

Несмотря на ценовые рекорды в Европе, бытовые потребители (население) Украины прямых ценовых шоков избегут. Ведь до конца отопительного сезона будут действовать годовые фиксированные цены — от 7,80 грн до 13,5 грн за кубометр, в зависимости от компании. Однако подавляющее большинство потребителей в настоящее время покупают газ не дороже 8 грн за 1 куб. м.

Кроме того, газоснабжающие компании предлагают так называемые сезонные продукты с равномерной оплатой, то есть возможностью платить за топливо равномерными частями ежемесячно.

Стоимость кубометра газа при этом обещают одинаковую до самого конца отопительного сезона. Таким образом можно избежать пиковой нагрузки на семейный бюджет в холодные зимние месяцы, равномерно распределив расходы на остальные месяцы.

Что касается стоимости кубометра газа в этих сезонных предложениях, то она — идентична летней базовой. Несмотря на рекордное подорожание газа в мире, предложить более низкие цены, чем в годовых фиксированных контрактах, поставщики не смогли.

Подорожает ли тепло?

А для нужд предприятий теплокоммунэнерго на производство тепла для населения государственный Нафтогаз предложил специальную цену — 7,42 грн за кубометр.

Такая цена не должна вызвать резкого роста тарифов на тепло, считают эксперты. Однако конкретный размер платежки отныне определяют на местах. В этом году право устанавливать тарифы на тепловую энергию передали от НКРЭКУ в органы местного самоуправления.

— Теперь все лицензиаты по производству, поставке тепла лицензируются на местах, тарифы также устанавливаются на местах. Для ТЭЦ уже установлены тарифы. В то же время они дифференцированы — для бюджетных и других потребителей газ учитывается на уровне около 12 тыс. грн за 1 тыс. кубометров, а для населения — 7,42 грн за кубометр, — объяснил экс-член НКРЭКУ Евгений Маглеванный.

Хотя в Ассоциации городов Украины считают, что даже при цене 7,42 грн за 1 куб. м тарифы могут вырасти на 30-40%. Например, столичное коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго уже предупредило, что тарифы на тепло и горячую воду для жителей столицы из-за подорожания газа этой осенью могут вырасти на 40%.

Ведь НКРЭКУ два года почти не пересматривала тарифы на тепло. А рыночная цена газа для промышленных потребителей и бюджетных учреждений за это время выросла в несколько раз.

— У местной власти такое право появилось лишь с июля этого года, когда регулятор, выполняя поручение Кабмина, передал этот вопрос муниципалитетам. Сейчас интересы по тарифам для местной и центральной власти совпадают. Ни мы не хотим их повышать, ни они. Но тариф должен корректироваться, — заявил в одном из интервью исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Ряд городов уже выступил с заявлениями о рисках резкого роста тарифов на тепло или даже срыва отопительного сезона. Однако специалисты уверяют, что до срыва дело не дойдет. Ведь технически предприятия ТКЭ к зиме готовы, и средства для финансирования предприятий ТКЭ на местах есть.

Поэтому, если местная власть не желает переводить эти расходы на ТКЭ на кошельки потребителей, у нее есть возможность компенсировать эти средства из местных бюджетов.

— Власть на местах должна ответственно отнестись к этому. Да, это вызов. Но и бюджеты городов выросли вдвое. Да, есть города, которые являются дотационными, которым нужны деньги для закупки газа и прохождения отопительного сезона. Такие города определяет Министерство развития общин и территорий — решает, кому нужны субвенции из государственного бюджета, — напомнил председатель Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Виталий Щербенко.

В то же время эксперты отмечают, что тарифы на тепло все же должны быть экономически обоснованными, ведь на их размер влияет не только цена на газ. Веские составляющие тарифа — стоимость электроэнергии, воды, заработная плата персонала и другие административные расходы.

Кроме того, системы централизованного отопления остро нуждаются в инвестициях в реконструкцию и модернизацию. Однако каждое предприятие ТКЭ и город должны самостоятельно подсчитать все составляющие, утвердить и обнародовать актуальный тариф.

Единственный шанс уменьшить тарифы — потреблять меньше

Если местные власти все же стремятся уменьшить тарифную нагрузку на граждан, специалисты советуют сделать ставку не на популизм и проедание субвенций, а на энергоэффективность.

— Мы как потребители никогда не сможем контролировать стоимость газа или тариф на тепло. Мы — энергодефицитная страна, которая импортирует энергоресурсы. Мы будем зависеть от цен на них за рубежом. Единственный способ, которым можно контролировать наши платежки, это контролировать объем потребления. Для этого надо заняться энергоэффективностью, и делать это системно. Энергоэффективность — тот инструмент, который поможет потребителям сократить свои счета, — отметил директор ассоциации Энергоэффективные города Украины Святослав Павлюк.

По его словам, есть случаи, когда простая замена котла в доме дает экономию на газе 37%. А вместе с модернизацией теплового пункта экономия достигает целых 70%.

Однако до сих пор энергоэффективные мероприятия на местах не имели надлежащего спроса среди органов местного самоуправления, ведь это долгая работа на перспективу. Результаты этой работы не заметны сразу, а дают эффект лишь через 5-10 лет.

Специалисты считают, что даже текущий отопительный сезон покажет — мэрам, которые раньше думали об энергоэффективности, будет легче пройти зиму.

— Мероприятия по энергоэффективности нужно осуществлять уже. А если этого не делалось, то самое время сделать это сейчас. Это длинная история, не на один год. Но пока местная власть не начнет разбираться в проблемах теплоснабжения, мы не сдвинемся с места. Пока в этой области будет много политики и популизма, будет много проблем. Только путем мероприятий по энергоэффективности можем стать энергонезависимой страной. Нам хватает того газа, который добывает Нафтогаз, — констатировал Виталий Щербенко.

Сколько газа в подземных хранилищах?

По состоянию на 20 сентября в подземных хранилищах страны накопили 18,5 млрд кубов. Но сезон закачки продолжается — к зиме там планируют иметь более 19 млрд кубов.

Поэтому в Нафтогазе утверждают, что этой зимой голубым топливом обеспечат всех потребителей, включая население, тепловиков и бизнес.

Кроме того, газовики собираются подстраховать даже тепловые электростанции, которые столкнулись с острым дефицитом своего основного топлива — угля. Именно для этого в подземные хранилища планируют закачать дополнительный, 19-й миллиард кубов топлива.

Таким образом дефицита топлива не будет ни при каких обстоятельствах. При необходимости все 19 млрд кубов обещают оперативно поднять и доставить потребителям. Технически наши ГТС и ПХГ к этому готовы. А для улучшения работы оборудования газохранилища сейчас модернизируют.

В частности, уже завершают реконструкцию газосборного пункта Богородчанского ПХГ, реконструируют и автоматизируют установку осушки газа Дашавского ПХГ. А на Бильче-Волыцко-Угерском ПХГ начали реконструкцию компрессорного цеха.

Эти и другие работы должны продлить срок безопасной и эффективной эксплуатации подземных хранилищ и сделать их более современными и экологичными.