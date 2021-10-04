Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища

Украина временно остановила закачку природного газа в собственные подземные хранилища. Об этом свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза.

В частности, 1 октября Украина закачала в ПХГ около 13,94 млн куб. м, 2 октября этот показатель составлял до 0,61 млн куб. м, а на следующий день был равен нулю.

На это повлияли действия российского Газпрома, который остановил транзит газа через Украину в направлении Венгрии с октября этого года, поскольку импорт голубого топлива из Венгрии в Украину происходит путем виртуального реверса.

По словам председателя Оператора газотранспортной системы Украины Сергея Макогона, во время отсутствия транзита виртуальный невозможен. По этой причине поставщики будут использовать другие каналы поставки — в Румынию, Словакию и Польшу.

Он также опроверг информацию, что Газпром Российской Федерации возобновил транзит газа в Венгрию через Украину. Макогон написал на своей странице в Facebook, что это не соответствует действительности.

По его словами, в настоящее время есть незначительный поток газа в Венгрию из Украины, однако речь идет не о транзите, а об реэкспорте газа европейскими трейдерами, который страна хранила в украинских подземных хранилищах.