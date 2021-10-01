Газпром приостановил транзит газа в Венгрию через Украину

Российский монополист Газпром 1 октября с 7.00 остановил транзит природного газа территорией Украины в направлении Венгрии.

Об этом сообщает Оператор ГТС Украины.

Несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год — с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022-го — в размере 24,6 млн кубометров в сутки, заявки на транзит газа не поступили.

Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон отметил, что Украина за десятилетия поставок газа в Венгрию ни разу не нарушала обязательств, более того — этот маршрут экономически выгоден, потому что самый короткий.

— Монополизация газовых маршрутов Газпромом, которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос относительно основополагающих принципов функционирования газовых рынков ЕС — конкурентности и прозрачности, — считает он.

27 сентября Венгрия подписала с Газпромом новый долгосрочный контракт на поставку газа в объеме 4,5 млрд куб. м в год, согласно которому голубое топливо будет поставляться через Турецкий поток, то есть в обход Украины. 1 октября этот документ вступил в силу.

Поскольку импорт газа из Венгрии происходил путем виртуального реверса, теперь невозможен его импорт из этой страны без транзита.