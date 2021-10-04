Україна призупинила закачування газу до підземних сховищ

Україна тимчасово зупинила закачування природного газу у власні підземні сховища. Про це свідчать оперативні дані Укртрансгазу.

Зокрема, 1 жовтня Україна закачала в ПСГ близько 13,94 млн куб. м, 2 жовтня цей показник становив до 0,61 млн куб. м, а наступного дня дорівнював нулю.

На це вплинули дії російського Газпрому, який зупинив транзит газу через Україну в напрямку Угорщини з жовтня цього року, оскільки імпорт блакитного палива з Угорщини в Україну відбувається шляхом віртуального реверсу.

За словами голови Оператора газотранспортної системи України Сергія Макогона, під час відсутності транзиту віртуальний неможливий. З цієї причини постачальники використовуватимуть інші канали постачання – до Румунії, Словаччини та Польщі.

Він також спростував інформацію, що Газпром Російської Федерації відновив транзит газу до Угорщини через Україну. Макогон написав на своїй сторінці у Facebook, що це не відповідає дійсності.

За його словами, наразі є незначний потік газу в Угорщину з України, проте йдеться не про транзит, а про реекспорт газу європейськими трейдерами, який країна зберігала в українських підземних сховищах.