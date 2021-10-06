С 1 декабря минимальная пенсия в Украине вырастет до 2,6 тыс. грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Он отметил, что Кабмин увеличил доходную и расходную части Пенсионного фонда Украины на более 18 млрд грн. Именно это даст возможность планово повысить пенсии с 1 декабря.

Денис Шмыгаль объяснил, что повышение минимальной пенсии в Украине состоится в связи с ростом минимальной заработной платы до 6,5 тыс. грн.

— Это лишь часть мер по реализации комплексного плана по повышению социальных стандартов для украинцев. Увеличение пенсий, зарплат и социальных выплат происходит и будет происходить на регулярной основе. Это обязанность государства и украинского правительства, — заверил глава Кабмина.

На днях министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в 2022 году планируется повышение размера минимальной пенсии для людей старше 70 лет.

В частности, речь идет о пенсионерах с полным стажем. Для них размер минимальной пенсии в следующем году не может быть меньше, чем 3 тыс. грн.

На сегодня полный стаж для мужчин составляет 35 лет, а для женщин — 30 лет. При наличии меньшего стажа минимальная пенсия для украинцев в возрасте от 70 лет будет определяться пропорционально.