В 2022 году планируется повышение размера минимальной пенсии для людей старше 70 лет.

Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Речь идет о пенсионерах с полным стажем. Для них размер минимальной пенсии в следующем году не может быть меньше 3 000 грн.

– В следующем году пенсионная выплата для человека в возрасте от 70 лет при полном стаже не должна быть меньше чем 3 000 грн, — подчеркнула Лазебная.

Она напомнила, что на сегодняшний день полный стаж для мужчин составляет 35 лет, а для женщин – 30 лет.

Как объясняли в Минсоцполитики, при наличии меньшего стажа минимальная пенсия для украинцев в возрасте от 70 лет будет определяться пропорционально страховому стажу. Например, при наличии стажа у мужчин 25 лет, а у женщин 20 лет пенсия будет составлять не менее 2 500 грн.

По словам Лазебной, на следующий год также планируется индексация пенсий с 1 марта – для всех без исключения категорий пенсионеров по одинаковым правилам.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказывал, что с октября 2022 года для граждан в возрасте 70-75 лет введут ежемесячные доплаты к пенсиям. Размер этих доплат составит до 300 грн. Всего их должны получить 1,7 млн украинских пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет.

В проекте государственного бюджета на 2022 год на пенсии заложили 200,6 млрд грн. Эти средства хотят направить на выплату пенсий 10,8 млн украинцев.