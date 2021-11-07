Шмыгаль заявил о рекордном уровне иностранных инвестиций в экономику Украины

За три квартала 2021 года прямые иностранные инвестиции в Украину составили $4,8 млрд. Это стало рекордным уровнем ПИИ за последние годы.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в социальной сети Facebook. В качестве примера политик сравнил показатели за весь 2017 и 2018 годы.

В частности, за весь 2017 год прямые иностранные инвестиции составили $3,7 млрд, а за весь 2018 год – $4,5 млрд. Шмыгаль отметил, что значительная часть средств поступает благодаря реинвестициям.

По его мнению, одна из важнейших задач для нового министра экономики Юлии Свириденко – это работа с иностранными инвесторами и дальнейшее улучшение инвестиционного климата в Украине.

Рада назначила Свириденко министром экономики

Верховная Рада поддержала назначение Юлии Свириденко первым вице-премьером – министром экономики. За соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов.

Свириденко почти год занимала должность заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака. До этого она работала заместителем министра экономики Тимофеем Миловановым и первым заместителем его преемника Игоря Петрашко.