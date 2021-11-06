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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Зеленский сменил состав СНБО и нашел замену Резникову в ТКГ

Володимир Зеленський

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин, первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко и министр обороны Алексей Резников введены в персональный состав Совета нацбезопасности и обороны. Президент Владимир Зеленский 5 ноября подписал соответствующий указ №569.

Они заменили в СНБО Алексея Любченко, Андрея Тарана и Олега Урусского, за увольнение которых из министерских постов на днях голосовала Верховная Рада.

Еще одним указом – №568 – глава государства уволил Алексея Резникова от исполнения обязанностей первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Временно его обязанности возложены на Андрея Костина – члена делегации, представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам.

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Ранее Алексей Резников говорил, что, вероятно, уже не будет участвовать в работе Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Однако, по его словам, принципиальное решение о формировании обновленного состава делегации принимает президент.

Источник: Офис президента

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