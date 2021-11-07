Шмигаль заявив про рекордний рівень іноземних інвестицій в економіку України

За три квартали 2021 року прямі іноземні інвестиції в Україну становили $4,8 млрд. Це стало рекордним рівнем ПІІ за останні роки.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Для прикладу політик порівняв показники за весь 2017 та 2018 роки.

Зокрема, за весь 2017 рік прямі іноземні інвестиції становили $3,7 млрд, а за весь 2018 рік – $4,5 млрд. Шмигаль зазначив, що значна частина коштів надходить завдяки реінвестиції.

На його думку, одне з найважливіших завдань для нового міністра економіки Юлії Свириденко – це робота з іноземними інвесторами та подальше покращення інвестиційного клімату в Україні.

Рада призначила Свириденко міністром економіки

Верховна Рада підтримала призначення Юлії Свириденко першим віце-прем’єром — міністром економіки. За відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів.

Свириденко майже рік перебувала на посаді заступника очільника Офісу президента Андрія Єрмака. До цього вона працювала заступницею міністра економіки Тимофія Милованова та першою заступницею його наступника Ігоря Петрашка.