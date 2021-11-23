С 1 декабря 2021 года клиенты поставщика последней надежды, функции которого выполняет Нафтогаз, будут платить за газ больше.

В НАК предупредили, что льготная цена на уровне 7,96 грн за кубометр для бытовых клиентов действует только до 30 ноября.

Поэтому бытовые потребители, обслуживаемые ППН, должны выбрать и подключиться к рыночному поставщику до 1 декабря. Все клиенты ППН в течение двух месяцев должны изменить газовую компанию и заключить договор.

В Нафтогазе также объяснили, что не устанавливают цену для клиентов ППН – она рассчитывается ежемесячно по специальной формуле, разработанной в рамках Порядка проведения конкурса по определению поставщика последней надежды.

– Чтобы воспользоваться всеми сервисными преимуществами и выгодными ценовыми предложениями, потребителям газа необходимо подать заявку и стать коммерческим клиентом ГК Нафтогаз Украины, – говорится в сообщении.

В настоящее время компания поставляет газ 1,4 млн бытовым потребителям в рамках годового тарифного плана Фиксированный по цене 7,96 грн/куб м, и эта цена для коммерческих клиентов не будет увеличиваться до 30 апреля 2022 года.

Источник: Нафтогаз