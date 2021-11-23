З 1 грудня 2021 року клієнти постачальника останньої надії, функції якого виконує Нафтогаз, платитимуть за газ більше.

У НАК попередили, що пільгова ціна на рівні 7,96 грн за кубометр для побутових клієнтів діє лише до 30 листопада.

Тому побутові споживачі, яких обслуговує ПОН, повинні обрати та підключитися до ринкового постачальника до 1 грудня. Усі клієнти ПОН протягом двох місяців мають змінити газову компанію та укласти з нею договір.

У Нафтогазі також пояснили, що не встановлюють ціну для клієнтів ПОН – вона розраховується щомісячно за спеціальною формулою, розробленою в межах Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника останньої надії.

– Щоб скористатися всіма сервісними перевагами та вигідними ціновими пропозиціями, споживачам газу необхідно подати заявку та стати комерційним клієнтом ГК Нафтогаз України, – йдеться у повідомленні.

Нині компанія постачає газ 1,4 млн побутовим споживачам у межах річного тарифного плану Фіксований за ціною 7,96 грн/куб. м, і ця ціна для комерційних клієнтів не збільшуватиметься до 30 квітня 2022 року.

Джерело: Нафтогаз