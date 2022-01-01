Как следует из данных Межконтинентальной биржи, по состоянию на вторник, 28 декабря, контракты на поставку нефти Brent превысили $79 и движутся в направлении $80 за баррель.

Это – максимальная цена с 26 ноября.

Стоит ли ждать резкого роста стоимости топлива после Нового года и чего ожидать от цены на бензин, газ и дизель в январе 2022-го – читайте в материале Фактов ICTV.

Как отметил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, обычно январь – очень спокойный месяц.

– Потому что он, во-первых, наполовину выходной – а это значит, что очень маленькое потребление. И во-вторых – все отдыхают, поэтому, как правило, ничего такого с ценой не происходит, – пояснил он.

Но в этом году, по словам эксперта, январь может быть нетипичным ввиду того, что происходит в Европе с газом – там вновь возобновился рост цен.

– И если для нас по бензину и дизтопливу это неважно, то автогаз может отреагировать. То есть он может подорожать. Удержится ли эта высокая цена или, может быть, завтра она снова упадет – сказать сложно, – подчеркнул Куюн.

В то же время Сергей Куюн напомнил, что цены на нефтепродукты в Украине регулируются государством, которое каждую декаду пересматривает граничную цену на заправках.

– Она также опирается на мировые котировки, и мы видим, что сейчас нет каких-то больших перепадов, потому я не думаю, что будут какие-то большие неожиданности. Очередной бюллетень будет 2, 3 или 4 января, и я не вижу, чтобы там были какие-то такие движения, которые смогли бы очень серьезно повлиять на ситуацию. В январе все будет спокойно, – считает эксперт.

С этой позицией согласился и директор Научно-технического центра Психея, кандидат технических наук Геннадий Рябцев.

Он подчеркнул, что не ждет существенных колебаний по цене на топливо в начале января 2022 года.

– Потому что на протяжении достаточно длительного периода времени, где-то с 20-х чисел декабря и до 10-11 января существует так называемый мертвый сезон. Во время мертвого сезона почти не продается топливо оптовыми партиями. В десять раз уменьшается объем товарооборота во время двух декад – конец этого года и начало следующего, – сообщил он.

Рябцев уточнил, что поскольку никто ничего не продает и не покупает, цены также почти не меняются.

Он сообщил, что в 2022 году ожидается, что с ценой будет то же самое, что и в этом году.

При этом после 10 января, вероятнее всего, будет подорожание цен на топливо, так как сейчас выросли котировки. Вследствие этого спустя две декады могут вырасти цены на нефтепродукты на границе.