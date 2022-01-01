Як випливає з даних Міжконтинентальної біржі, станом на вівторок, 28 грудня, контракти на постачання нафти Brent перевищили $79 і рухаються у напрямку до $80 за баррель.

Це – максимальна ціна з 26 листопада.

Чи варто чекати різкого зростання вартості палива після Нового року і чого очікувати від цін на бензин, газ та дизель у січні 2022-го – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Як зауважив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, зазвичай січень – дуже спокійний місяць.

– Тому що він, по-перше, наполовину вихідний – а це означає, що дуже маленьке споживання. І по-друге – усі відпочивають, тому здебільшого нічого такого з ціною не відбувається, – пояснив він.

Втім, цього року, за словами експерта, січень може бути нетиповим через те, що відбувається у Європі з газом – там знову поновилося зростання цін.

– І якщо для нас щодо бензину та дизпалива це неважливо, то автогаз може відреагувати. Тобто він може подорожчати. Чи втримається ця висока ціна, чи, можливо, завтра вона знову впаде – сказати складно, – наголосив Куюн.

Водночас Сергій Куюн нагадав, що ціни на нафтопродукти в Україні регулюються державою, яка кожну декаду переглядає граничну ціну на заправках.

– Вона також спирається на світові котирування, і ми бачимо, що зараз немає якихось великих перепадів, тому я не думаю, що будуть якісь великі несподіванки. Черговий бюлетень буде 2, 3 чи 4 січня, і я не бачу, щоб там були якісь такі рухи, які б змогли дуже серйозно вплинути на ситуацію. У січні все буде спокійно, – переконаний експерт.

З цією позицією погодився директор Науково-технічного центру Психея, кандидат технічних наук Геннадій Рябцев.

Він підкреслив, що не чекає суттєвих коливань щодо ціни на паливо на початку січня 2022 року.

– Тому що протягом досить тривалого періоду часу, десь із 20-х чисел грудня та до 10-11 січня існує так званий мертвий сезон. Під час мертвого сезону майже не продається паливо гуртовими партіями. У десять разів зменшується обсяг товарообігу під час двох декад – кінець цього року та початок наступного, – повідомив він.

Рябцев уточнив, що оскільки ніхто нічого не продає та не купує, ціни також більш-менш не змінюються.

Він повідомив, що у 2022 році очікується, що з ціною буде те саме, що й цього року.

При цьому після 10 січня, найімовірніше, буде подорожчання цін на пальне, оскільки зараз виросли котирування, тож через дві декади можуть зрости ціни на нафтопродукти на кордоні.