Маловато газа в трубопроводах – привезут танкерами! Преодолеть энергетический кризис Европе может помочь сжиженный газ из-за океана.

В ситуации, когда российский монополист Газпром сознательно сушит европейский рынок, сократив поставки по трубопроводам, в частности через Украину, мировые экспортеры сжиженного газа переориентировали свои танкеры с азиатского на европейский рынок.

LNG-топливо из-за океана рассматривают как план спасения и на случай вероятной полной остановки транзита российского газа через Украину.

Однако, как сжиженный газ с других континентов может попасть в Украину, если у нас нет собственных LNG-терминалов? И спасет ли сжиженный природный газ нашу энергетику – читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое LNG

LNG (СПГ) – сжиженный природный газ. Его получают на специальных заводах путем сжижения обычного природного газа в газообразной форме, а затем транспортируют морем в танкерах-газовозах в LNG-терминалы.

Там происходит уже обратный процесс – регазификация, после чего сжиженный газ снова переходит в газообразную форму и попадает к трубопроводы.

LNG — более гибкий вариант поставки газа, чем трубопроводный. Ведь сжиженный газ можно транспортировать большими партиями — и в места, куда трудно дотянуть газопровод.

Танкеры-газовозы легко можно перенаправить с одного континента на другой. И поставщиков сжиженного газа на мировом рынке хватает: США, Катар, Австралия, Норвегия, Россия и прочие. Так что продавца найти нетрудно, были бы деньги.

Впрочем, чтобы купить сжиженный газ, надо иметь доступ к морю и терминал для регазификации. А Украина своего LNG-терминала в Черном море пока не имеет. Хотя попытки построить его были.

От лыжного инструктора — до соседских терминалов

В 2012 году Украина подписала соглашение о создании консорциума по строительству LNG-терминала в Одесской области.

Планировали возвести две очереди терминала (по 5 млрд кубометров в год). Первые партии сжиженного газа ожидали получить из Катара еще в начале 2015 года.

Но национальный проект завершился конфузом. Как выяснила пресса, представитель якобы испанской компании на самом деле не имел соответствующих полномочий и ранее работал простым лыжным инструктором.

В конце концов до строительства терминала дело так и не дошло.

Кроме того, реализации проекта помешала позиция Турции: она отказывается пропускать LNG-танкеры через Босфор. Официальная причина — соблюдение правил безопасности движения через пролив. Неофициальная — собственные экономические и геополитические интересы.

Турки могли бы пропускать газовозы через новый искусственный канал Стамбул, который начали строить в 2021 году. Он должен соединить Мраморное и Черное моря и пройдет параллельно проливу Босфор.

Однако завершить проект планируют аж в 2027 году. Поэтому раньше в Черное море танкеры не зайдут.

Впрочем, LNG-терминалы есть в соседних странах, в частности в Польше и Литве. И Украина может получить сжиженный газ оттуда уже в регазифицированом виде через ГТС.

В ноябре 2019 года это доказали на практике, когда на польский терминал Свиноуйсьце прибыл танкер с американским газом именно для украинской стороны.

А уже в феврале этого года ожидается прибытие второй партии сжиженного газа из США.

После регазификации топливо попадет в польскую ГТС. А украинский покупатель — компания ERU — получит приобретенное топливо на сообщении между Польшей и Украиной до конца марта.

— Это очередная поставка американского СПГ в Украину, осуществленная компанией PGNiG в сотрудничестве с ERU, которая является нашим стратегическим торговым партнером на украинском рынке. Хорошие отношения, построенные годами, особенно важны сейчас, в период большой турбулентности на газовом рынке в Европе. Благодаря инвестициям в газовую инфраструктуру, которые были осуществлены в Польше в последние годы, мы можем усилить энергетическую безопасность региона, обеспечив своим клиентам доступ к диверсифицированным источникам природного газа и возможность выбрать лучшее предложение на рынке, — цитируют в пресс-релизе компаний председателя правления PGNiG SA Павла Маевского.

Трубу пришлось развернуть

Кроме того, украинская ГТС в состоянии получать сжиженный газ через турецкие и греческие терминалы по Трансбалканскому газопроводу.

Есть возможность поставлять топливо даже с терминала в Хорватии (на острове Крк). В частности, через Венгрию, откуда 1 февраля впервые в истории начался не виртуальный, а физический импорт газа в Украину.

Номинация на импорт природного газа из Венгрии в Украину 1 февраля составила 4,7 млн кубометров, из которых около 3 млн кубометров – физические поставки.

В итоге, по сравнению с 31 января, суточный импорт газа из Венгрии вырос в семь раз.

Как поясняют в Операторе ГТС Украины (ОГТСУ), ранее система могла работать только в направлении из Украины в Венгрию. Но благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях.

— Открытие этого направления создало возможность для трейдеров организовывать поставки в Украину сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии, — отмечает генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже в случае полной остановки транзита российского газа, напоминают в ОГТСУ.

Энергетические друзья Украины

Имеющаяся газотранспортная инфраструктура позволяет Украине получить сжиженный газ через европейские терминалы. Теперь вопрос — в наличии самого ресурса.

К счастью, крупные поставщики LNG уже развернули свои танкеры с азиатского рынка на европейский. И это существенно снизило цены на голубое топливо.

В начале февраля газ на европейских биржах стоил в пределах $900 за 1 тыс. кубометров.

Кроме того, США не только сами наращивают поставки сжиженного газа в Европу, но и призывают к этому конкурентов.

Как пишет Wall Street Journal, в Вашингтоне просят Катар и других LNG-гигантов направить в Европу дополнительные объемы топлива в случае полномасштабного российского вторжения в Украину и остановки транзита российского газа через нашу ГТС.

Руку помощи нам протянули и партнеры по новому альянсу Украина–Польша–Великобритания.

В частности, британцы выделят 88 млн фунтов стерлингов на снижение зависимости Украины от поставок энергоресурсов из России. А Польша продолжит развитие газовой инфраструктуры для максимизации физического импорта топлива из Европы в Украину.

— Украина заинтересована в диверсификации источников поставок газа через доступ к LNG-терминалам в Польше с целью импорта газа. Также после ввода в эксплуатацию интерконнектора с балтийскими странами, открытие которого ожидается в этом году, появится возможность получать газ из LNG-терминала в Клайпеде (Литва). Кроме того, возможность Польши получать газ из Норвегии, США, Катара и других стран будет способствовать установлению настоящей рыночной цены на газ, — отмечает директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями ОГТСУ Ольга Белькова.

Энергетическое сотрудничество премьер-министры Украины и Польши обсудили на встрече в Киеве.

Матеуш Моравецкий отметил, что Польша уже осуществляет транспортировку газа в Украину. Но дополнительно стороны договорились о построении газопровода, что позволит нарастить объемы газа физического реверса.

— Мы говорили о скорейшем расширении мощностей, строительстве газопровода, который в ближайшее время сможет прокачивать большие объемы газа, — заявил польский премьер, комментируя встречу со своим украинским коллегой.

Денис Шмигаль добавил, что они видят перспективным хранение природного газа польскими, европейскими компаниями в подземных хранилищах газа Украины, а также создание технических возможностей для импорта газа с территории Польши, в частности из польского LNG-терминала.

Не станет виртуального реверса — будет физический

Сжиженный газ из-за океана, как и любой другой, Украина может импортировать через разветвленную европейскую газотранспортную систему.

В ГТС природный газ перемешивается и не разделяется по происхождению. Поэтому для удобства операторы газопроводов проводят взаимозачеты на границах, проводя так называемые виртуальные поставки.

Именно по такому принципу сейчас работает виртуальный реверс из ЕС в Украину.

Чтобы не гонять транзитный российский газ через границу дважды, законтрактованные у европейских компаний объемы остаются в Украине, а между операторами просто происходит взаимозачет. Это распространенная европейская практика.

Однако до 2020 года Россия не позволяла Украине ею воспользоваться. А теперь над Украиной нависла угроза окончательной остановки транзита российского газа, в случае которой может остановиться и виртуальный реверс из ЕС.

И с помощью своих западных соседей Украина сможет импортировать газ даже в случае отсутствия российского транзита. Речь идет именно о физическом импорте.

В ОГТСУ напоминают: на февраль 2022 года трейдеры забронировали более 195 млн куб. м мощностей для импорта газа в Украину. Из них 124,8 млн куб. м (4,46 млн кубометров в сутки) — из Венгрии.

Всего из Венгрии физически можно транспортировать до 8 млн куб. м газа ежесуточно (2,9 млрд куб. м в год).

— Вместе с имеющимися 27 млн кубометров суточных мощностей из Словакии это увеличивает общий объем гарантированных возможностей для импорта газа в Украину до 35 млн кубометров в сутки, — информирует украинский оператор.

То есть физический импорт из Словакии, Венгрии и Польши в целом (если поляки расширят свою инфраструктуру) может достичь отметки в более 17,5 млрд кубометров в год.

Таких мощностей Украине должно хватить. Потребности в импорте к началу следующего отопительного сезона специалисты оценивают в примерно 13 млрд кубометров газа.

Почти столько же можно физически импортировать из Венгрии и Словакии – но за 12 полных месяцев, а 13 млрд кубометров газа желательно импортировать до начала отопительного сезона, то есть до конца октября.

Правда, наличие такой пропускной способности еще не гарантирует, что именно столько топлива украинские компании и закупят. Ведь сначала надо заключить соответствующие сделки и найти на них средства: по нынешним ценам понадобится сумасшедшая сумма – более $11 млрд.

Однако появление надежных маршрутов физического импорта топлива в случае остановки транзита российского газа позволит Украине избежать энергетического коллапса и вовремя подготовиться к следующему отопительному сезону.

Впрочем, самый желанный сценарий для Украины — сохранение транзита нашей ГТС. И не только с экономической точки зрения.

Наличие транзита – дополнительный предохранитель от полномасштабного российского вторжения.