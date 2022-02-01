Польская компания PGNiG закупила груз сжиженного природного газа США для поставок в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба группы компаний Энергетические ресурсы Украины (ERU).

Танкер с американским газом прибудет в терминал сжиженного природного газа президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце в конце февраля. После регазификации топливо подается в польскую газотранспортную систему. ERU получит топливо на границе между Польшей и Украиной до конца марта 2022 года.

– Это очередная поставка американского сжиженного природного газа в Украину, осуществленная компанией PGNiG в сотрудничестве с ERU, которая является нашим стратегическим торговым партнером на украинском рынке, – сказал Павел Маевский, глава правления PGNiG SA.

Дейл Перри, управляющий партнер ERU, в свою очередь отметил, что для Украины, как и для Европы, диверсификация поставок газа является ключевым элементом энергетической независимости.

Это уже вторая поставка сжиженного газа в Украину компаниями PGNiG и ERU. Впервые это произошло в ноябре 2019 года – танкер с грузом прибыл на терминал Свиноуйсьце.

В октябре 2021 года PGNiG Group в сотрудничестве с ERU впервые в истории доставили нероссийский газ в Молдову. Соглашение было заключено в срочном порядке из-за сокращения поставок газа в Молдову Газпромом.

В августе 2021 года PGNiG и ERU приступили к разработке и добыче в Украине на основе совместного предприятия Карпатгазвидобування, которое имеет соответствующую лицензию на добычу углеводородов в западной части Львовской области.

1 февраля начался физический импорт газа из Венгрии в Украину. Ранее система ГТС могла работать только по направлению из Украины в Венгрию.