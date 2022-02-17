Как не новая платежка, то новый шок. Люди едва успевают считать повышения. На этот раз – новые цифры за квартплату и холодную воду.

Тарифы на холодную воду повысили более чем 40 водоканалов. Так что отныне в Киеве, Днепре и Херсоне 10 кубов воды стоят уже 300 гривен. В Тернополе – 350, а в Запорожье – 650 грн. Причина такого подорожания – рост стоимости электроэнергии.

Но увидим ли мы в платежках вслед за водой и новые цифры на электричество?

После взрыва Чернобыльской АЭС Трипольская ТЭС стала основным источником электрической энергии и для Киева, и для Киевской области.

Как добывают каждый киловатт?

От сожженной угольной пыли вода закипает и превращается в пар. Турбина под ее силой вращает генератор. А уже он превращает механическую энергию в электрическую.

На станции – шесть энергоблоков. Два из них могут работать на мазуте или газе. Вместо этого все перевели на уголь.

Тарифы на электричество пока держатся. Но это ненадолго. Новые цифры в платежках могут появиться уже в апреле. Подорожание на 30% уже инициировали в Укрэнерго. Впрочем, это не предел. Потому что себестоимость киловатта, говорит директор ТЭС, уже давно втрое выше.

Стоимость газа на мировых рынках постоянно растет. К тому же Россия, шантажируя Европу, уменьшила поставки.

Для населения пока только незначительно подорожала его транспортировка. Сам тариф на газ пока не менялся. Все благодаря так называемому “тарифному” меморандуму, который правительство заключило с местными органами власти. Документ запретил коммунальщикам повышать стоимость газа.

Но уже в мае действие меморандума кончится. А потому и газ для населения может стать дороже. Примерно на 20%, прогнозируют в Министерстве экономики. Кубометр вместо 8 гривен будет стоить уже 9,50. А если добавить к этой сумме стоимость транспортировки, которая тоже может вырасти вдвое, то будем иметь 13,5 грн за кубометр.

И это, соответственно, повлечет подорожание отопления и горячей воды. По самым оптимистичным прогнозам, повышение может быть более чем на 30%.

Но сэкономить на коммуналке можно. Причем существенно. Секреты бережливости кроются в простых вещах. И тут способов множество.

Чтобы платить за отопление вполовину меньше, в самом доме можно установить индивидуальный тепловой пункт. А стены фасада утеплить. Хотя это совсем не дешево.

Тем временем киевские пенсионеры пробуют овладеть другой наукой – оплатить коммуналку ковидной тысячей. Правда, воспользоваться такой услугой смогут не все. Пока – только пенсионеры старше 60 лет. В марте обещают деньги и за бустерную дозу, которые также можно будет потратить на коммуналку.

Заплатить без смартфона можно будет только в отделениях Ощадбанка. Или же с помощью пластикового аналога карточки єПідтримка. Сейчас такой выдают только два банка – Monobank и Альфа-банк.

Обещают чиновники подумать и над бумажным способом выплаты ковидной тысячи. Но это не раньше мая.