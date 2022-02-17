Що нова платіжка, то новий шок. Люди ледь встигають рахувати підвищення. Цього разу – нові цифри за квартплату та холодну воду.

Тарифи на холодну воду підвищили понад 40 водоканалів. Тож відтепер у Києві, Дніпрі та Херсоні 10 кубів води коштують вже 300 грн. У Тернополі – 350, а у Запоріжжі – 650 грн. Причина такого здорожчання – зростання вартості електроенергії.

Та чи побачимо у платіжках слідом за водою і нову ціну на електрику?

Після вибуху Чорнобильської АЕС Трипільська ТЕС є основним джерелом електричної енергії і для Києва, і для Київської області.

Як видобувають кожен кіловат?

Від спаленого вугільного пилу вода закипає і перетворюється на пару. Турбіна під її силою обертає генератор. А вже він перетворює механічну енергію на електричну.

На станції – шість енергоблоків. Два з них можуть працювати на мазуті або газі. Натомість усе перевели на вугілля.

Тарифи на електрику поки що тримають. Але це ненадовго. Нові цифри у платіжках можуть з’явитися вже у квітні. Подорожчання на 30% вже ініціювали в Укренерго. Утім, це не межа. Бо собівартість кіловата, каже директор ТЕС, вже давно утричі більша.

Не дешевшатиме й газ. Його вартість на світових ринках невпинно йде вгору. До того ж Росія, шантажуючи Європу, зменшила постачання.

Для населення поки що лише незначно подорожчало його транспортування. Сам тариф на газ наразі не змінився. Усе завдяки так званому “тарифному” меморандуму, який уряд уклав з місцевими органами влади. Документ заборонив комунальникам підвищувати вартість газу.

Та вже у травні дія меморандуму скінчиться. А тому і газ для населення може стати дорожчим. Приблизно на 20%, прогнозують у Міністерстві економіки. Тож кубометр замість 8 грн коштуватиме вже 9,50. Якщо додати до цієї суми вартість транспортування, яка теж може зрости вдвічі, то матимемо 13,5 грн за кубометр.

І це, відповідно, спричинить подорожчання опалення та гарячої води. За найоптимістичнішими прогнозами, підвищення може бути на понад 30%.

Та зекономити на комуналці насправді можна. Причому суттєво. Секрети ощадливості криються у простих речах. І тут способів безліч.

Щоб платити за опалення вполовину менше, в самому будинку можна встановити індивідуальний тепловий пункт. А стіни фасаду утеплити. Хоча це зовсім не дешево.

Тим часом київські пенсіонери пробують опанувати іншу науку – оплатити комуналку ковідною тисячею. Щоправда, скористатися такою послугою зможуть не всі. Поки що – лише пенсіонери, старші за 60 років. У березні обіцяють гроші і за бустерну дозу, які так само можна буде витратити на комуналку.

Заплатити без смартфона можна буде тільки у відділеннях Ощадбанку. Або ж за допомогою пластикового аналога картки єПідтримка. Наразі такий видають лише два банки – Monobank та Альфа-банк.

Обіцяють урядовці подумати і над паперовим способом виплати ковідної тисячі. Але це не раніше травня.