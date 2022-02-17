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Сюрпризи нових платіжок. Наскільки подорожчають комунальні послуги

Леся Подинська Журналіст Факти тижня Анна Бурлацька Відеоредактор
Сюрпризи нових платіжок. Наскільки подорожчають комунальні послуги

Що нова платіжка, то новий шок. Люди ледь встигають рахувати підвищення. Цього разу – нові цифри за квартплату та холодну воду.

Тарифи на холодну воду підвищили понад 40 водоканалів. Тож відтепер у Києві, Дніпрі та Херсоні 10 кубів води коштують вже 300 грн. У Тернополі – 350, а у Запоріжжі – 650 грн. Причина такого здорожчання – зростання вартості електроенергії.

Та чи побачимо у платіжках слідом за водою і нову ціну на електрику?

Після вибуху Чорнобильської АЕС Трипільська ТЕС є основним джерелом електричної енергії і для Києва, і для Київської області.

Як видобувають кожен кіловат?

Від спаленого вугільного пилу вода закипає і перетворюється на пару. Турбіна під її силою обертає генератор. А вже він перетворює механічну енергію на електричну.

На станції – шість енергоблоків. Два з них можуть працювати на мазуті або газі. Натомість усе перевели на вугілля.
Тарифи на електрику поки що тримають. Але це ненадовго. Нові цифри у платіжках можуть з’явитися вже у квітні. Подорожчання на 30% вже ініціювали в Укренерго. Утім, це не межа. Бо собівартість кіловата, каже директор ТЕС, вже давно утричі більша.

Не дешевшатиме й газ. Його вартість на світових ринках невпинно йде вгору. До того ж Росія, шантажуючи Європу, зменшила постачання.

Для населення поки що лише незначно подорожчало його транспортування. Сам тариф на газ наразі не змінився. Усе завдяки так званому “тарифному” меморандуму, який уряд уклав з місцевими органами влади. Документ заборонив комунальникам підвищувати вартість газу.

Та вже у травні дія меморандуму скінчиться. А тому і газ для населення може стати дорожчим. Приблизно на 20%, прогнозують у Міністерстві економіки. Тож кубометр замість 8 грн коштуватиме вже 9,50. Якщо додати до цієї суми вартість транспортування, яка теж може зрости вдвічі, то матимемо 13,5 грн за кубометр.

І це, відповідно, спричинить подорожчання опалення та гарячої води. За найоптимістичнішими прогнозами, підвищення може бути на понад 30%.

Та зекономити на комуналці насправді можна. Причому суттєво. Секрети ощадливості криються у простих речах. І тут способів безліч.

Щоб платити за опалення вполовину менше, в самому будинку можна встановити індивідуальний тепловий пункт. А стіни фасаду утеплити. Хоча це зовсім не дешево.

Тим часом київські пенсіонери пробують опанувати іншу науку – оплатити комуналку ковідною тисячею. Щоправда, скористатися такою послугою зможуть не всі. Поки що – лише пенсіонери, старші за 60 років. У березні обіцяють гроші і за бустерну дозу, які так само можна буде витратити на комуналку.

Заплатити без смартфона можна буде тільки у відділеннях Ощадбанку. Або ж за допомогою пластикового аналога картки єПідтримка. Наразі такий видають лише два банки – Monobank та Альфа-банк.

Обіцяють урядовці подумати і над паперовим способом виплати ковідної тисячі. Але це не раніше травня.

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