Хотя сейчас трудно спрогнозировать, когда завершится война, мы постепенно двигаемся к победе.

Понемногу власти начинают думать о том, как восстанавливать страну после боевых действий. В частности, ее экономику.

Факты ICTV пообщались с вице-президентом по экономико-политическим исследованиям Киевской школы экономики Наталией Шаповал по поводу будущего украинской экономики.

— Какие самые большие проблемы для украинской экономики вы видите после завершения войны?

– Одна из проблем – это люди. Из-за войны большое количество людей стали внутренними переселенцами, а некоторые вообще уехали из Украины.

Проблема не только в том, что они уехали, но и в том, чтобы вернуть их обратно в Украину.

Для этого должны работать системы образования, здравоохранения и так далее.

Соответственно нужно будет построить очень большое количество жилья. Речь идет о территориях, которые сейчас находятся в условной безопасности или даже где люди жили до того, как начались обстрелы.

Это будет первый значительный вызов для Украины. Количество внутренне перемещенных лиц и тех, кто выехал за границу, настолько велико, что построить для них жилье даже через год может быть непосильной задачей.

Или же придется прибегнуть к определенным креативным решениям.

— Придется ли снова перестраивать экономику страны?

– Да, как раз вторая проблема – это перевод экономики с военных рельсов на те, которые были раньше (до полномасштабного вторжения России – Ред.).

Если ключевые украинские предприятия, системообразующие не будут повреждены, восстановление (экономики — Ред.) будет происходить довольно быстро.

Это такие предприятия, которые специализируются, например, на добыче нефти, газа, угля, работают с металлом и являются стратегически важными.

Если их не повредят, они смогут быстро возобновить свою работу и снова станут фундаментом экономики.

Благодаря этому смогут быстро восстановить агропромышленность, сферу бизнеса, предоставляющую услуги.

А вот возобновление работы IT и всевозможных сервисов очень сильно зависит от возвращения украинских граждан.

К сожалению, у меня нет статистики, но мне кажется, что очень много людей из сферы IT, например, уехали (из Украины. – Ред.), поскольку у них есть возможность работать на международных рынках.

Поэтому выехавшие из Украины работники сферы IT, вполне вероятно, могут остаться жить и работать за границей.

В зависимости от того, как мы поработаем над их возвращением, настолько быстро восстановится более сервисная, интеллектуальная сфера.

На примере Covid-19 видно, то, что не было повреждено и не нужно восстанавливать с нуля, очень бысто набирает обороты.

— Как быстро экономика Украины сможет восстановиться до показателей начала 2022?

— Не думаю, что речь пойдет о восстановлении до каких-то показателей. Это будет уже совсем другая экономика.

Если критические предприятия и критические отрасли мы не потеряем, экономика будет больше.

Это связано с тем, что во время войны в Украине появилось очень много нового. То есть у нас будет очень развитым онлайн-образование после завершения войны, будет очень мощной военная сфера, ее объемы вообще могут в десять раз увеличиться по сравнению с тем, что было (до 24 февраля 2022 года. – Ред.).

Строительство также приобретет огромные масштабы, ведь партнеры нас здесь будут поддерживать.

Если мы не потеряем капиталоемкие отрасли, то наша экономика и наш ВВП станут больше.

— Можно ли говорить о том, какая часть украинского бизнеса переживет войну?

– Я бы не называла какие-то проценты. Это не очень полезно, поскольку тогда предполагается, что все бизнесы одинаковые. Но разница между дистрибьютором продуктов, их производителем или металлургическим заводом и фермой, на которой выращивают кур — огромная.

Даже если вычислить процент – это все равно будет не очень показательно. Важно, чтобы производственные предприятия остались.

Не важно, даже если их будет 200-300, но каждое из них будет работать по полной в своей отрасли, секторе.

— В каком случае следует уже запускать бизнес, а не ждать завершения войны?

— Если есть базовые условия для ведения бизнеса, то его нужно не только запускать, но и защищать.

Из-за этого фактора нужно будет поделить бизнес на несколько групп. Очевидно, производство нефтепродуктов, или каких-либо критических лекарственных средств, или пищевых продуктов – это приоритет.

Особенно крупные предприятия, которые не просто много производят, но и являются такими себе якорями экономики. То есть если они перестанут работать, то мы их уже не восстановим.

Если перестает работать нефтеперерабатывающий завод, существует большая вероятность, что его нельзя будет восстановить.

Поэтому должна быть первая группа критического производства и бизнеса, который должен работать, как только получит базовые безопасные условия и военную защиту.

Вторая группа бизнеса – это нечто схожее с точки зрения продукции на первую группу, но меньшего размера, децентрализованная. Ее нужно поддерживать, но охрана будет не столь мощной, как у других критических объектов.

Третья группа – некритическая. Думаю, что ее не нужно военно поддерживать. Лучше релоцировать и затем позаботиться о ее логистике.