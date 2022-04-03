Профессор, директор Института демографии и социальных исследований имени М. Птухи НАНУ Элла Либанова утверждает, что такого уровня единения и поддержки власти, как тот, что фиксируют сегодня социологи в Украине, нельзя сравнить ни с одним периодом в украинской истории.

Она уточнила, что это напрямую связано с войной между Украиной и Россией – по ее словам, после достижения мира такого уровня единения не будет.

– Потому что когда сегодня спрашивают людей, в правильном ли направлении движется страна – они отвечают “Да!”. Это означает, что они ассоциируют все это с отпором врагу. В мирные времена такого быть не может, да этого и не нужно. В демократической стране такой степени доверия быть не может в принципе. Но если мы сохраним уровень доверия не на сегодняшних 90%, а, предположим, на 70% – это все равно будет отлично, – отметила она.

Либанова также высказала мнение, что в случае, если война затянется на долгое время, часть переселенцев из Украины могут не вернуться на Родину после победы – так как их жизнь за границей уже будет устроена.

В особенности это касается тех случаев, если было разрушено их жилье, отмечает профессор.

Также она заявила, что есть риск, что возникнет резкий рост выезда украинцев за границу после победы: те, чья жизнь уже устроилась, начнут перевозить к себе в другие страны своих родственников и членов семей, которые оставались до этого в Украине по той или иной причине.

– Поэтому мы должны делать все, чтобы эти люди продолжали чувствовать себя украинцами, чтобы они чувствовали связь с Родиной. Чтобы они знали о том, какую помощь будет предоставлять общество и власть, когда они будут возвращаться. Что будет помощь в отстройке жилья, что будут какие-то компенсационные выплаты, что будет помощь с трудоустройством или учебой, что будут рабочие места и там будет приличная зарплата, – сказала Либанова.

Она отметила, что то, что огромное количество мигрантов, большинство из которых – мужчины, вернулись в Украину после начала войны для того, чтобы защищать Родину, означает, что у них сохраняется связь со своей страной.

Также профессор предупредила, что существует риск раскола между людьми, которые больше всего пострадали от этой войны, теми, кто пострадал меньше, и теми, кто не пострадал вообще. Она призвала сознательное общество сделать все, чтобы избежать такого раскола.