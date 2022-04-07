Украину ждет “модифицированный” план Маршалла – Либанова

Профессор, директор Института демографии и социальных исследований имени М. Птухи НАНУ Элла Либанова выразила убеждение, что Украину ждет специальный, “модифицированный” план Маршалла по восстановлению страны после войны.

Она уточнила, что он будет отличаться от того, о котором люди слышали ранее.

– По сравнению с 40-50-ми годами прошлого столетия многое изменилось в мировой экономике и в целом в мировом порядке. Потому полной аналогии с тем “планом Маршалла” не будет. Возможно, нам будут больше передавать новые технологии, чем, скажем, оборудование, – предположила она.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине уже готовят аналог плана Маршалла, который позволит в кратчайшие сроки восстановить разрушенную инфраструктуру после войны и даст толчок для развития страны.