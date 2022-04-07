Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 43 день війни
Вбили Вбили
167 дітей
Поранили Поранили
>297 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

На Україну чекає “модифікований” план Маршалла – Лібанова

Анастасія Гевко редакторка стрічки
На Україну чекає “модифікований” план Маршалла – Лібанова

Професор, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи НАНУ Елла Лібанова висловила переконання, що на Україну чекає спеціальний, “модифікований” план Маршалла щодо відновлення країни після війни.

Вона уточнила, що він відрізнятиметься від того, про який люди чули раніше.

– Порівняно з 40-50-ми роками минулого століття багато що змінилося у світовій економіці та загалом у світовому порядку. Тому повної аналогії із тим “планом Маршалла” не буде. Можливо, нам більше передаватимуть нові технології, ніж, скажімо, обладнання, – припустила вона.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні вже готують аналог плану Маршалла, який дозволить у найкоротші терміни відновити зруйновану інфраструктуру після війни та дасть поштовх для розвитку країни.

Читайте
Зеленський: світ готує план Маршалла для України та не вірить у майбутнє Росії

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Українська правда

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка