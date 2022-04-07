На Україну чекає “модифікований” план Маршалла – Лібанова

Професор, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи НАНУ Елла Лібанова висловила переконання, що на Україну чекає спеціальний, “модифікований” план Маршалла щодо відновлення країни після війни.

Вона уточнила, що він відрізнятиметься від того, про який люди чули раніше.

– Порівняно з 40-50-ми роками минулого століття багато що змінилося у світовій економіці та загалом у світовому порядку. Тому повної аналогії із тим “планом Маршалла” не буде. Можливо, нам більше передаватимуть нові технології, ніж, скажімо, обладнання, – припустила вона.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні вже готують аналог плану Маршалла, який дозволить у найкоротші терміни відновити зруйновану інфраструктуру після війни та дасть поштовх для розвитку країни.